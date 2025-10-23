Exail Technologies indique avoir réalisé une croissance de 18% de ses revenus au troisième trimestre 2025, à 105 millions d'euros, portant leur progression sur les neuf premiers mois de l'année à près de 29%, à 325 MEUR.
'Cette évolution s'inscrit dans un contexte de base de comparaison exigeante, le troisième trimestre 2024 ayant connu une croissance exceptionnelle de 37%', souligne le spécialiste de la robotique autonome et des systèmes de navigation.
Au cours du trimestre écoulé, la société a engrangé 85 MEUR de prises de commandes. Depuis le début de l'année, Exail Technologies a ainsi remporté pour près de 700 MEUR de nouveaux contrats, soit une augmentation de 128%.
Tablant sur un niveau de revenus au quatrième trimestre nettement supérieur à celui du troisième, Exail vise une croissance des revenus entre +20 et +25% pour l'année 2025, ainsi qu'une croissance de l'EBITDA nettement supérieure à celle des revenus.
Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, de la navigation, de l'aérospatial et de la photonique. S'appuyant sur une forte culture entrepreneuriale, Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. Depuis le fond des océans jusqu'aux confins de l'espace, le groupe augmente les capacités de ses clients grâce à ses composants, produits et systèmes. Exail Technologies est présent dans près de 80 pays.
