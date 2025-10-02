BNP Paribas a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 29 septembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Exail Technologies, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

Le groupe bancaire a précisé détenir indirectement 1 352 316 actions Exail, soit 7,76% du capital et 5,40% des droits de vote de cette société de technologies de pointe pour la robotique autonome, la navigation, l'aérospatial et la photonique.