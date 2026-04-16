BNP Paribas a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 13 avril, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote d'Exail Technologies, au résultat d'une cession d'actions hors marché.

Le groupe bancaire a précisé détenir indirectement 1 076 424 actions Exail représentant autant de droits de vote, soit 6,32% du capital et 4,67% des droits de vote de cette société de technologies pour la robotique autonome, la navigation, l'aérospatial et la photonique.