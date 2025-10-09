BNP Paribas a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 2 octobre, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% des droits de vote d'Exail Technologies, au résultat d'une cession d'actions hors marché.

Le groupe bancaire a précisé détenir indirectement 1 221 626 actions Exail, soit 7,01% du capital et 4,88% des droits de vote de cette société de technologies de pointe pour la robotique autonome, la navigation, l'aérospatial et la photonique.