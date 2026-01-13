Exail Technologies chute après une émission d'ODIRNANE

Exail Technologies recule de 6% après avoir réalisé une émission complémentaire d'ODIRNANE, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres avec suppression du DPS des actionnaires, pour un montant nominal de 200 millions d'euros.

Le prix d'émission des obligations nouvelles a été fixé à 127% du nominal. Par ailleurs, Exail percevra les intérêts courus relatifs aux obligations nouvelles pour la période allant du 1er octobre 2025 (inclus) à la date de règlement (exclue).



Ainsi, la société lèvera un montant total de 256 millions d'euros. Le règlement-livraison des obligations nouvelles et leur admission aux négociations sur Euronext Access devraient avoir lieu le 20 janvier 2026.



Le produit net de l'offre sera utilisé pour les besoins généraux du groupe de hautes technologies pour la robotique autonome et la navigation, y compris le refinancement futur de l'acquisition d'iXblue réalisée en 2022.