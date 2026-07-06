Le 26 juin dernier, réagissant à un article de presse, le spécialiste français des drones marins et des systèmes de déminage sous-marin avait confirmé être entré en négociations exclusives avec Safran en vue d'une telle opération.
Contacté alors par Zonebourse, le service de presse de Safran évoquait une éventuelle acquisition d'Exail au prix de 128,50 EUR par action, prenant la forme d'un rachat du bloc de contrôle de la famille Gorgé, suivi d'une offre publique obligatoire.
En fin de semaine dernière, Exail Technologies a annoncé qu'aucun accord engageant n'avait été conclu entre les parties concernant l'opération envisagée, laquelle ne sera donc pas poursuivie.
Exail Technologies a ajouté "demeurer pleinement mobilisée dans la mise en oeuvre de sa stratégie et dans la poursuite de son développement à long terme, au bénéfice de ses actionnaires, de ses clients et de ses collaborateurs".
Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, de la navigation, de l'aérospatial et de la photonique. S'appuyant sur une forte culture entrepreneuriale, Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. Depuis le fond des océans jusqu'aux confins de l'espace, le groupe augmente les capacités de ses clients grâce à ses composants, produits et systèmes. Exail Technologies est présent dans près de 80 pays.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.