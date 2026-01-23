Exail Technologies finit en hausse une semaine particulièrement agitée

Exail Technologies s'apprêtait vendredi à enrayer une série de trois séances consécutives de baisse au terme d'une semaine plongée dans la tourmente des tensions géopolitiques entre l'Europe et les Etats-Unis sur la question du Groenland, une thématique qui aurait pourtant dû bénéficier au groupe de défense français.

A moins de 30 minutes de la clôture de la Bourse de Paris, le titre du spécialiste des technologies de pointe dans les domaines de la robotique, de la navigation, de l'aérospatiale et de la photonique s'adjuge plus de 1,5%, signant l'une des hausses les plus notables de l'indice SBF 120, en baisse de 0,5% au même moment.



La valeur profite, avec quelques jours de retard, de sa sélection parmi les sept acteurs français retenus dans le cadre de la phase d'expérimentation de drones de surface lancée lundi par la Marine Nationale à Toulon.



Le but de ce programme, financé par le ministère des Armées et la DGA, consiste à doter la Marine de drones de surface capables d'assurer la protection et la surveillance des bases navales et autres points stratégiques (chenaux, estuaires...), ainsi que d'escorter en haute mer des bâtiments, notamment contre les nouvelles menaces de drones.



D'après les experts, l'objectif consiste à "droniser" le combat naval au maximum en automatisant les missions les moins critiques et les plus dangereuses

avec des drones: escorte, patrouille, surveillance et renseignement.



A l'issue d'une première phase de tests, trois drones de surface seront sélectionnés, puis des prototypes seront développés avant une éventuelle production en série.



"Nous estimons qu'Exail figure parmi les acteurs les mieux positionnés pour accéder aux phases ultérieures du programme", commentent les analystes de Portzamparc, qui reprennent aujourd'hui le suivi de la valeur avec une recommandation "acheter" et un objectif de cours de 126,5 euros.



La société de Bourse rappelle, à titre indicatif, que la Marine Nationale dispose d'environ 43 navires de combat majeurs (porte -avions, porte -hélicoptères, navires, bâtiments auxiliaires) et de huit implantations navales dont trois dans l'Hexagone.



"Exail, avec son offre de drones de surface - Inspector mais surtout DriX - part avec une très grande avance selon nous", confirment les équipes de TP ICAP Midcap, rappelant que le DriX a déjà été sélectionné deux fois par l'US Navy pour effectuer ce type de mission et participer à la lutte anti-drones.



"Certes, une éventuelle commande par la Marine nationale est positive en soi, mais être déjà référencé par l'US Navy représente selon nous une opportunité bien plus considérable en termes de bases navales et de tonnage militaire à protéger (on parle d'un facteur 10x entre l'US Navy et la Marine

Nationale)", fait valoir la banque d'investissement, elle aussi à l'achat sur le titre avec une cible de 105 euros.



En dépit de ces développements encourageants, le titre Exail ne se tire pas sans dommages de cette folle semaine marquée par un regain de tensions entre Bruxelles et Washington, même si un certain apaisement a fini par l'emporter après le discours de Donald Trump à Davos.



La tempête a poussé les investisseurs à quitter les marchés d'actions pour trouver refuge sur les marchés des métaux précieux, comme l'or et l'argent, ce qui fait que le titre abandonne 3,2% sur la semaine. Il affiche encore des gains de plus de 445% sur les 12 mois écoulés.