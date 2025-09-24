Exail Technologies recule après le lancement d'obligations convertibles

Le titre Exail Technologies accuse mercredi la deuxième plus forte baisse du SBF 120 suite à l'annonce du succès de son offre d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables contre des actions existantes (Odirnanes), une opération jugée particulièrement dilutive par les analystes.



A 15h45, l'action de l'ex-Groupe Gorgé recule de quasiment 3%, sous-performant nettement un marché parisien également baissier (-0,3%).



Le groupe de défense de haute technologie, qui fabrique notamment des drones maritimes, explique que le produit de la transaction, qui se monte à 300 millions d'euros, va lui permettre d'augmenter sa flexibilité financière, en particulier en vue du refinancement futur de l'acquisition d'iXblue réalisée en 2022, et dont le montant avait été en partie assuré par le fond d'investissement ICG.



Le produit de l'offre doit également lui permettre de réduire son ratio d'endettement, qui atteignait de 1,26x au 30 juin dernier.



Les analystes suivant la valeur se montrent cependant beaucoup moins favorables concernant l'impact de l'émission.



'Si le refinancement du financement ICG était inéluctable et nécessaire au regard de son coût élevé et si la dilution sera limitée par le parcours boursier impressionnant depuis le début d'année (+445%), il n'en demeure pas moins que cette émission d'Odirnanes s'avérera significativement dilutive', soulignent les équipes d'AllInvest Securities.



Selon les calculs d'Exail, l'émission de 3000 obligations d'une valeur nominale de 100.000 euros serait à l'origine d'une dilution maximale potentielle représenterait environ 16,2% du capital actuel.



Chez TP ICAP Midcap, on évoque tout simplement une opportunité 'manquée'.



'En optant pour l'émission d'une obligation convertible (...), le groupe a manqué selon nous, l'occasion de simplifier son passif et sa structure', estime la société de Bourse, qui dégrade en conséquence sa recommandation sur la valeur de 'achat' à 'conserver'.





