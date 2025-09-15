Exail Technologies renoue avec les bénéfices au S1, carnet de commandes record

Exail Technologies indique avoir dégagé un résultat net consolidé positif de 3 MEUR au titre de son premier semestre 2025, contre une perte de 5 MEUR un an plus tôt. Ce redressement reflète la forte amélioration de la rentabilité opérationnelle du groupe dans un contexte de croissance soutenue de l'activité.



L'EBITDA courant s'est élevé à 44 MEUR, en progression de 45% sur un an, soutenu par une dynamique particulièrement favorable dans le segment Navigation & Robotique maritime (+54%). La marge d'EBITDA courant atteint 20%, en hausse de 1 point par rapport au 1er semestre 2024.



Le chiffre d'affaires semestriel s'établit à 220 MEUR, en hausse de 35% sur un an, porté par l'accélération des livraisons de systèmes de navigation (+20%) et la montée en puissance des programmes de robotique maritime, notamment dans le cadre des contrats belgo-néerlandais et émirati.



La dette nette (hors obligations ICG) s'élève à 155 MEUR, stable par rapport à fin 2024, mais en recul de 34 MEUR sur douze mois.



Le carnet de commandes atteint un niveau record de 1,1 MdEUR à fin juin 2025, soutenu par 612 MEUR de nouvelles commandes au cours du semestre (+279%), dont un nouveau programme majeur de lutte contre les mines sous-marines. Exail revendique 100% de succès sur les appels d'offres récents pour cette application et ambitionne d'en faire un standard de marché.



'Ces bons résultats sont la conséquence directe du dynamisme commercial et des efforts opérationnels amorcés il y a plusieurs années', commente le groupe, qui souligne que les effets des hausses de budgets de défense ne sont pas encore reflétés dans les comptes.



Pour l'ensemble de l'exercice, Exail Technologies confirme ses objectifs : une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et une progression de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus.