Exail Technologies se sépare de son activité automation

Exail Technologies annonce la cession de son activité automation à son dirigeant actuel, avec une réalisation effective dès le mois de mai 2026, dans l'objectif de simplifier son portefeuille d'activités et d'améliorer la rentabilité du groupe.

Spécialisée dans la conception, l'intégration et l'optimisation de lignes d'assemblage, en particulier auprès des grands avionneurs, elle compte 16 collaborateurs et avait généré 13 MEUR de chiffre d'affaires en 2025.



Cette activité présente des synergies limitées avec les activités principales du groupe, et porte des risques spécifiques liés à la nature et à la cyclicité des projets industriels dans l'aéronautique.



Après plusieurs années de contributions négatives aux résultats du groupe, Exail Automation est revenue proche du point d'équilibre en 2025. Dans ce contexte, l'impact de cette cession sur la trésorerie du groupe n'est pas significatif.



Cette cession, présentée en amont aux collaborateurs concernés, a reçu un avis favorable des représentants des salariés. La reprise par le dirigeant actuel garantit la continuité des projets en cours et crée des conditions favorables à son développement.



Cette opération contribue ainsi à améliorer le profil de rentabilité du segment technologies avancées du groupe, tout en permettant à Exail Technologies de concentrer ses ressources sur ses activités les plus stratégiques.