Exail Technologies : Stifel confirme son conseil

L'analyste maintient sa note "conserver" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 134 EUR.

Selon Stifel, la croissance organique de 27% au premier semestre 2026 confirme la montée en puissance industrielle du groupe, portée par les systèmes de navigation, la robotique maritime et la photonique.



Le broker souligne que le recul des prises de commandes publiées est faussé par une base de comparaison très élevée liée aux grands contrats saoudiens de 2025. Hors ces contrats, les commandes progressent de 6%, avec une demande soutenue en navigation (+41%) et en photonique (+47%).



Stifel met également en avant un carnet de commandes supérieur à 1 MdEUR et une forte visibilité commerciale. Le bureau d'études rappelle que le groupe confirme ses objectifs d'une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires en 2026 et d'une progression de l'EBITDA plus rapide que celle des ventes.