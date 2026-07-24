Selon Stifel, la croissance organique de 27% au premier semestre 2026 confirme la montée en puissance industrielle du groupe, portée par les systèmes de navigation, la robotique maritime et la photonique.
Le broker souligne que le recul des prises de commandes publiées est faussé par une base de comparaison très élevée liée aux grands contrats saoudiens de 2025. Hors ces contrats, les commandes progressent de 6%, avec une demande soutenue en navigation (+41%) et en photonique (+47%).
Stifel met également en avant un carnet de commandes supérieur à 1 MdEUR et une forte visibilité commerciale. Le bureau d'études rappelle que le groupe confirme ses objectifs d'une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires en 2026 et d'une progression de l'EBITDA plus rapide que celle des ventes.
Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, de la navigation, de l'aérospatial et de la photonique. S'appuyant sur une forte culture entrepreneuriale, Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. Depuis le fond des océans jusqu'aux confins de l'espace, le groupe augmente les capacités de ses clients grâce à ses composants, produits et systèmes. Exail Technologies est présent dans près de 80 pays.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.