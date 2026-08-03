La croissance du trafic aérien et l'expansion des flottes soutiennent Exchange Income Corporation, mais une exécution durable reste nécessaire.

Le ciel s'encombre. Le constructeur aérospatial américain Boeing prévoit que le trafic passagers augmentera d'environ 4,0 % par an entre 2026 et 2045, doublant ainsi le trafic mondial au cours des 20 prochaines années. La croissance des marchés émergents, l'extension des réseaux de vols directs et la forte demande de fret aérien devraient alimenter une augmentation de près de 80 % de la flotte mondiale d'avions commerciaux, pour dépasser les 50 000 appareils d'ici 2045.

Le Canada investit déjà pour profiter de cet élan. Le pays a alloué 2,2 milliards de dollars canadiens pour l'acquisition d'une nouvelle flotte d'avions de recherche et de sauvetage à voilure fixe — des appareils rapides à long rayon d'action conçus pour localiser des survivants dans des zones reculées — afin de renforcer ses capacités nationales et l'industrie aérospatiale locale.

Dans ce contexte, la société Exchange Income Corporation (EIC), basée à Winnipeg, est bien positionnée pour répondre à la demande accrue d'appareils. EIC exploite une activité d'aviation diversifiée qui couvre les services aériens essentiels, le transport d'evacuation médicale (medevac), les missions de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), ainsi que la location d'avions. Ces tendances sectorielles favorables, conjuguées à des acquisitions stratégiques, ont permis à EIC de démarrer l'année 2026 sur des bases solides.

L'aviation comme moteur de croissance

Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 30 % sur un an pour atteindre 866,6 millions de dollars canadiens (CAD), contre 668,3 millions de CAD au premier trimestre 2025. Le segment Aérospatiale et Aviation a porté cette croissance, soutenu par les acquisitions de la compagnie aérienne canadienne Canadian North et de la société aérospatiale Mach2. L'augmentation du trafic passagers, la bonne exécution des contrats de medevac et d'ISR, ainsi que la dynamique soutenue des ventes et de la location d'avions ont également contribué à cette hausse.

La croissance de l'activité s'est traduite par un résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) ajusté de 166,1 millions de CAD au premier trimestre 2026, en hausse de 28 % par rapport aux 130,1 millions de CAD du premier trimestre 2025. La marge d'EBITDA ajustée a légèrement fléchi, passant de 19,5 % au premier trimestre 2025 à 19,2 % au premier trimestre 2026, reflétant une augmentation notable des ventes d'actifs importants et des revenus de vols d'affrètement, qui génèrent des marges d'EBITDA ajustées plus faibles.

L'amélioration de la performance opérationnelle, combinée à un gain sur la réévaluation des compléments de prix et à une baisse des charges d'intérêts, a porté le bénéfice net à 27,9 millions de CAD au premier trimestre 2026, soit une envolée de 287 % par rapport aux 7,2 millions de CAD de l'année précédente. La marge nette s'est améliorée pour s'tablir à 3,2 % au premier trimestre 2026, contre 1,1 % au premier trimestre 2025. L'augmentation des dotations aux amortissements liée à l'acquisition de Canadian North, les investissements en capital de l'exercice précédent et les charges d'intérêts sur les actifs loués ont partiellement compensé cette progression.

L'amélioration des résultats s'est également traduite dans la génération de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) est passé de 81,5 millions de CAD au premier trimestre 2025 à 120,2 millions de CAD au premier trimestre 2026. Cette performance financiére régulière semble avoir capté l'attention des investisseurs.

Encore du potentiel de hausse ?

Le titre EIC a progressé de 90,3 % au cours des 12 derniers mois et s'echange actuellement à 125,6 CAD, se rapprochant de son plus haut sur 52 semaines de 136,5 CAD.

De plus, l'action se négocie à 31 fois le ratio cours/bénéfice (P/E) pour l'exercice 2026, ce qui est supérieur à sa moyenne historique sur trois ans de 22,3x. Cette valorisation premium témoigne de la confiance des investisseurs dans la capacité de l'entreprise à maintenir la croissance de ses résultats.

Le sentiment des analystes reste uniformément positif : les 11 analystes qui suivent la valeur recommandent l'action à l'achat. L'objectif de cours moyen de 139,6 CAD implique un potentiel de hausse de 11,2 %, indiquant que le marché voit encore une marge de progression.

Des vents contraires persistent

EIC pourrait subir des pressions sur ses résultats à court terme si des événements géopolitiques perturbent l'approvisionnement en carburant et entraînent une volatilité des prix avant que les ajustements contractuels ne prennent effet. Parallèlement, les tarifs douaniers sur l'aluminium et l'acier pourraient augmenter les coûts de production et peser sur les marges. La croissance et la performance opérationnelle pourraient également être affectées par les défis liés aux acquisitions et par une forte dépendance vis-à-vis de clients et de contrats majeurs.