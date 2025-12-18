Exel Industries en recul avec ses résultats annuels
Exel Industries perd 2% après la publication d'un résultat net de 16,3 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25, contre 31,2 MEUR en 2023-24, principalement affecté par la baisse du résultat opérationnel courant.
Le groupe affiche un EBITDA récurrent de 67,6 MEUR, soit une marge en retrait d'un point à 6,9% pour un chiffre d'affaires de 983 MEUR, en recul de 10,6% dont une baisse de 9,6% à périmètre et taux de change constants.
Exel Industries précise que son exercice 2024-25 a été marqué par d'importantes baisses de volume dans les activités de pulvérisation agricole et d'arrachage de betteraves, dans un contexte agricole difficile.
Le versement d'un dividende de 0,60 EUR par action sera proposé à l'AG du 4 février 2026. "Tout en maintenant une politique d'investissement dynamique", Exel ajoute avoir réduit sa dette financière nette de près de 30 MEUR.
EXEL Industries est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pulvérisateurs destinés aux marchés agricole, industriel (transport, métallurgie, industries du plastique et du bois) et au grand public. Le CA par marché se répartit comme suit :
- protection des végétaux (61,3% ; n° 1 mondial). Les produits pulvérisés sont des médicaplantes (herbicides, insecticides, fongicides, engrais, etc.) ;
- protection des matériaux (26,5% ; n° 3 mondial). Le groupe propose des matériels d'application de peintures et de produits épais pour l'industrie (pompes, pistolets manuels ou automatiques, etc.) ainsi que des équipements d'élimination des poussières (notamment en mines et en carrières) ;
- loisirs (12,3%). Le groupe propose des solutions efficientes au service des jardiniers amateurs et professionnels, ainsi qu'aux fabricants de bateaux de plaisance haut de gamme.
A fin septembre 2024, EXEL Industries dispose de 24 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (18,4%), Europe (45,1%), Etats-Unis-Canada-Amérique latine (21%), Afrique et Océanie (7,9%) et Asie (7,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.