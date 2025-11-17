Inventiva annonce que les teneurs de livre associés de l'offre au public aux Etats-Unis préalablement annoncée de 38 961 038 American Depositary Shares (ADS), ont intégralement exercé leur option de souscrire à 5 844 155 ADS supplémentaires.
Le nombre total d'ADS émises dans le cadre de l'offre s'élèvera à 44 805 193, correspondant à un produit net estimé d'environ 161,2 millions de dollars. Les ADS de la société biopharmaceutique sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Market.
Le règlement-livraison de ces ADS supplémentaires devrait intervenir le 18 novembre. La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre des ADS supplémentaires au prorata de l'utilisation du produit net prévu dans le cadre de l'offre initiale.
Exercice intégral de l'option pour les ADS d'Inventiva
Publié le 17/11/2025 à 11:00
Partager
+2,95 %
+0,13 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager