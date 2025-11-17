Exercice intégral de l'option pour les ADS d'Inventiva

Inventiva annonce que les teneurs de livre associés de l'offre au public aux Etats-Unis préalablement annoncée de 38 961 038 American Depositary Shares (ADS), ont intégralement exercé leur option de souscrire à 5 844 155 ADS supplémentaires.



Le nombre total d'ADS émises dans le cadre de l'offre s'élèvera à 44 805 193, correspondant à un produit net estimé d'environ 161,2 millions de dollars. Les ADS de la société biopharmaceutique sont admises aux négociations sur le Nasdaq Global Market.



Le règlement-livraison de ces ADS supplémentaires devrait intervenir le 18 novembre. La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre des ADS supplémentaires au prorata de l'utilisation du produit net prévu dans le cadre de l'offre initiale.