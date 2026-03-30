La holding de la famille Agnelli accuse un recul de sa valeur nette d'actifs à la suite de la chute de ses participations cotées dans Ferrari et Stellantis.

C'est la deuxième année consécutive durant laquelle Exor affiche une sévère contre-performance par rapport à son indice de référence. Il est vrai que plus de la moitié de son portefeuille est toujours concentré dans les trois anciennes pièces de choix de l'empire Fiat, à savoir Stellantis, Ferrari et CNH.

Avec Philips, sur lequel Exor a réalisé un "coup" remarquable, les grandes participations cotées représentent 61% de la valeur nette d'actifs. Derrière, 16% du portefeuille est engagé sur des participations privées - par exemple Iveco Group et Institut Mérieux - et 12% dans la société de gestion Lingotto, qui a connu quant à elle une excellente année 2025.

Les autres actifs - notamment les activités de réassurance et le club italien Juventus - comptent pour 6% du portefeuille, et le solde en cash pour 5%.

Au cours actuel de 63 euros, la décote sur la valeur nette d'actifs de 164 euros est très vive. On est ici sur un niveau de stress comparable à celui observé chez Eurazeo, discuté tout récemment dans ces mêmes colonnes, et plus largement dans la moyenne des grandes holdings familiales cotés en Europe, envers qui le marché entretient depuis longtemps une défiance structurelle.

Cependant, à l'inverse de la société d'investissement française contrôlée par les familles Decaux et Weil, Exor n'a pas manifesté sa volonté d'appuyer fort sur les rachats d'actions, alors même que cela ferait théoriquement sens vu l'ampleur de la décote.

C'est que cela consisterait à renforcer des positions qu'Exor entend au contraire alléger pour se diversifier. Il y a donc ici une impasse stratégique que ne rencontrerait pas une holding qui souhaiterait au contraire renforcer encore davantage ses principales convictions.

L'an dernier, nous soulignions le bon sens du timing de John Elkann lorsqu'il vendait des titres Ferrari à des niveaux de valorisation stratosphériques. Il n'y a pas lieu de douter qu'il ne rêve que de pouvoir faire la même chose avec Stellantis. Mais il faudra sans doute patienter pour cela, car le constructeur affichait une perte de 22 milliards d'euros en 2024, tandis que sa capitalisation boursière enfonce les planchers.

Sa forte dépendance aux participations historiques sera un héritage long à solder pour Exor. Le marché avait peut-être bien perçu cela, d'où la décote persistante du groupe, qui demeure néanmoins très bien capitalisé, et jusqu'à preuve du contraire opportuniste et bien piloté.

À cet égard, comme le rappelle Exor dans ses présentations aux investisseurs, "Avec des racines profondes, il n'y a de raison de craindre le vent." Les actionnaires frustrés de n'avoir pas vu la décote structurelle du groupe se refermer - bien au contraire - devront pour l'instant se contenter de cet éclair de philosophie.