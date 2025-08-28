Exosens annonce un accord pour acquérir Phasics, leader français des caméras basées sur l'analyse de front d'onde, offrant des solutions de métrologie et d'imagerie optiques de pointe, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.
Basée à Palaiseau, Phasics emploie 40 personnes et a réalisé 8,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Ses solutions vont des capteurs de front d'onde autonomes aux bancs d'essais entièrement automatisés avec un logiciel propriétaire.
Cette acquisition va renforcer le portefeuille technologique de produits d'Exosens, en élargissant son offre de solutions d'imagerie haute performance, tout en accélérant la croissance internationale de Phasics grâce à son réseau commercial établi.
Le groupe de haute technologie poursuit ainsi l'exécution de sa stratégie d'acquisitions ciblées, en intégrant des technologies uniques afin de renforcer son leadership sur différents segments et de créer de la valeur.
Exosens est spécialisé dans la conception, la fabrication et de la commercialisation de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie pour les applications de défense et industrielles. La société propose, sous les marques Photonis, Telops, Xenics et El-M, des caméras d'imagerie avancées, des détecteurs d'électrons, d'ions, de neutrons et de gamma, des amplificateurs micro-ondes et des tubes de vision nocturne, offrant des solutions sur mesure dans des environnements très exigeants.
A fin 2024, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2,9%), Grèce (39,5%), Europe (23,3%), Etats-Unis (11,4%), Amérique du Nord (1,6%), Asie (20,8%), Océanie (0,3%), Afrique (0,1%) et autres (0,1%).