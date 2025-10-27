Exosens accroit de 23% son CA à neuf mois

Exosens dévoile une progression de 23,2% de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2025, à 327,8 millions d'euros. À périmètre et taux de change constants, il a augmenté de 15,1%, grâce à la dynamique toujours forte du marché de la défense.



Le groupe de hautes technologies revendique la poursuite de la forte dynamique du segment amplification (+20,6%), avec la demande croissante de tubes intensificateurs d'image pour les applications de vision nocturne, et une croissance de 26,2% du segment D&I.



Cette progression des ventes s'est accompagnée d'une marge brute ajustée en hausse de 28,7% à 168 MEUR (soit un taux en amélioration de 221 points de base à 51,2%), portée principalement par la forte croissance de l'amplification (+33,1%).



Exosens prévoit des performances solides en 2025 avec une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette de 15-20% et une hausse de l'EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette de 20-25%. Il confirme aussi ses objectifs pour la période 2024-26.