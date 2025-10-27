Exosens dévoile une progression de 23,2% de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2025, à 327,8 millions d'euros. À périmètre et taux de change constants, il a augmenté de 15,1%, grâce à la dynamique toujours forte du marché de la défense.
Le groupe de hautes technologies revendique la poursuite de la forte dynamique du segment amplification (+20,6%), avec la demande croissante de tubes intensificateurs d'image pour les applications de vision nocturne, et une croissance de 26,2% du segment D&I.
Cette progression des ventes s'est accompagnée d'une marge brute ajustée en hausse de 28,7% à 168 MEUR (soit un taux en amélioration de 221 points de base à 51,2%), portée principalement par la forte croissance de l'amplification (+33,1%).
Exosens prévoit des performances solides en 2025 avec une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette de 15-20% et une hausse de l'EBITDA ajusté dans le bas de la fourchette de 20-25%. Il confirme aussi ses objectifs pour la période 2024-26.
Exosens est spécialisé dans la conception, la fabrication et de la commercialisation de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie pour les applications de défense et industrielles. La société propose, sous les marques Photonis, Telops, Xenics et El-M, des caméras d'imagerie avancées, des détecteurs d'électrons, d'ions, de neutrons et de gamma, des amplificateurs micro-ondes et des tubes de vision nocturne, offrant des solutions sur mesure dans des environnements très exigeants.
A fin 2024, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2,9%), Grèce (39,5%), Europe (23,3%), Etats-Unis (11,4%), Amérique du Nord (1,6%), Asie (20,8%), Océanie (0,3%), Afrique (0,1%) et autres (0,1%).
