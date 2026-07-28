Pleinement en ligne avec ses objectifs 2026, Exosens déclare prévoir désormais un chiffre d'affaires et un EBITDA ajusté dans le haut de leurs fourchettes, qui s'établissent respectivement entre 520 MEUR et 540 MEUR, et entre 168 MEUR et 178 MEUR.
La société de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie revendique un résultat net des activités poursuivies, hors charge exceptionnelle de dépréciation de la marque, de 35,9 MEUR au titre du 1er semestre 2026, en croissance de 21,4%.
Exosens a significativement amélioré sa rentabilité, avec un EBITDA ajusté de 83,6 MEUR (+18,3%), soit une marge record de 33% (+84 points de base), portée par la poursuite de l'excellence opérationnelle et la forte croissance du chiffre d'affaires.
Ce dernier a en effet augmenté de 15,3% à 253,1 MEUR au 1er semestre 2026, incluant une croissance soutenue à périmètre et taux de change constants de 11,4%, portée par l'accélération de la demande de solutions avancées de vision nocturne et d'imagerie pour la défense.
Par ailleurs, Exosens annonce séparément qu'il prévoit de tripler sa capacité de production de caméras thermiques en 2026, renforçant ainsi ses capacités industrielles sur les marchés de la défense connaissant la plus forte croissance.
Cette extension constitue une réponse à l'accélération de la demande de solutions d'imagerie thermique compactes permettant une intégration transparente dans les systèmes de drones et de lutte anti-drones de nouvelle génération, selon le groupe.
Exosens est spécialisé dans la conception, la fabrication et de la commercialisation de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie pour les applications de défense et industrielles. La société propose, sous les marques Photonis, Telops, Xenics et El-M, des caméras d'imagerie avancées, des détecteurs d'électrons, d'ions, de neutrons et de gamma, des amplificateurs micro-ondes et des tubes de vision nocturne, offrant des solutions sur mesure dans des environnements très exigeants.
A fin 2025, le groupe dispose de 12 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,7%), Grèce (38,1%), Europe (33,7%), Asie (13,9%), Etats-Unis (6,1%), Amérique du Nord (0,9%), Océanie (0,4%), Afrique (0,1%) et autres (0,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.