Exosens confirme ses objectifs annuels sur fond de résultats rassurants

Le groupe signe un début d'année solide avec une forte dynamique dans la vision nocturne et l'imagerie digitale. La croissance reste tirée par les marchés de défense, avec une rentabilité en amélioration. Le titre évolue à l'équilibre peu avant midi et enregistre une progression de l'ordre de 33% depuis le début de l'année.

Exosens a publié ce matin un chiffre d'affaires consolidé de 122,6 MEUR au titre du 1er trimestre, en ligne avec le consensus (122 MEUR). L'activité progresse ainsi de 19,7% en données publiées, et de 12% en organique. Cette performance reflète principalement la forte demande pour les solutions de vision nocturne et d'imagerie digitale dans les applications de défense.



Par segment, l'activité Amplification progresse de 10,5% en organique, à 88,1 MEUR, soutenue par la demande en tubes intensificateurs d'image haute performance. Le pôle Detection & Imaging affiche une croissance nettement plus soutenue de 16,6% en organique à 34,6 MEUR, portée par les acquisitions et l'essor des technologies optroniques, notamment dans les drones et systèmes anti-drones.



De son côté, la marge brute ajustée s'établit à 63,5 MEUR, en hausse de 20,1%, soit un taux de marge de 51,8%, contre 51,6% un an plus tôt. Cette amélioration reflète une progression des volumes et un mix produit favorable dans l'Amplification, partiellement compensés par un effet de mix moins favorable dans le segment Detection & Imaging.



"Je suis heureux d'annoncer un solide début d'année 2026, avec une croissance et une rentabilité robustes. Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, la demande pour les solutions critiques de vision nocturne et d'imagerie digitale continue de s'accélérer", a commenté Jérôme Cerisier, le directeur général.



Côté perspectives, Exosens indique être "pleinement en ligne" avec sa guidance 2026. Le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 520 MEUR et 540 MEUR (le consensus est à 534 MEUR) et un EBITDA ajusté entre 168 MEUR et 178 MEUR, là où le consensus cible 174 MEUR.



A la suite de cette publication, Stifel confirme son conseil à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 75 EUR. L'analyste estime que les données publiées traduisent "le bon début d'année" ainsi qu'"une trajectoire toujours solide".



Le broker ajoute que la valorisation élevée reste justifiée par des fondamentaux supérieurs aux pairs et anticipe des publications favorables à court terme, portées par une croissance soutenue et des marges élevées.

