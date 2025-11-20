Exosens distingué en matière de RSE par l'agence MSCI

Exosens annonce avoir obtenu la note 'A' dans le cadre de la notation 'ESG Ratings' de l'agence MSCI, reconnaissant son engagement en matière de RSE et le positionnant parmi les acteurs de référence en Aerospace & Défense.



'Cette notation souligne la fiabilité et la sécurité des produits développés par Exosens', affirme la société de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, ajoutant que sa notation met en avant la solidité de sa gouvernance.



Elle affirme aussi se distinguer par des solutions à impact environnemental positif, ses innovations contribuant à 'réduire le gaspillage énergétique, à détecter les fuites dans les secteurs pétrolier et gazier et à renforcer la sécurité dans le domaine nucléaire'.