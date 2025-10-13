La séance du jour met en lumière la défense, la tech, la biotech et l'immobilier : Big Yellow Group s'envole de 19 % après que Blackstone Europe a confirmé envisager une offre en numéraire sur la société. Exosens bondit après l'entrée de Theon International à son capital, tandis que ce dernier recule après l'annonce d'une possible levée de fonds. PSI Software flambe sur fond de rachat, et MedinCell grimpe après un feu vert de la FDA.

Actions en hausse

PSI Software (+34%) : l’éditeur allemand de logiciels pour le secteur de l’énergie s’envole après des informations de Reuters évoquant son rachat imminent par le fonds Warburg Pincus pour environ 700 MEUR. L’offre, valorisant le titre à 45 EUR par action, représente une prime de plus de 80 % sur le dernier cours de clôture.

Big Yellow Group (+19%) : le spécialiste britannique du self-stockage s’envole après que Blackstone Europe a confirmé envisager une offre en numéraire sur la société. Le fonds de capital-investissement a jusqu’au 10 novembre pour soumettre une offre ferme ou se retirer du processus, ce qui alimente la spéculation autour du titre.

Exosens (+12%) : le fabricant français de lunettes de vision nocturne s’envole à un plus haut historique après l’annonce de l’entrée au capital de Theon International. Le groupe a acquis 9,8 % du capital pour 268,7 MEUR, valorisant Exosens à 54 EUR par action, soit une prime de près de 18 % sur le dernier cours de clôture.

Suss MicroTec (+9%) : le fabricant allemand d’équipements pour semi-conducteurs s’envole après la décision d’Oddo BHF de relever sa recommandation de neutre à surperformance et d’augmenter son objectif de cours de 37 à 45 EUR.

MedinCell (+8%) : la biotech française s’envole après l’approbation par la FDA de l’extension d’indication de son antipsychotique Uzedy, désormais autorisé pour le traitement du trouble bipolaire de type 1. Développé avec Teva, le médicament était déjà approuvé aux États-Unis pour la schizophrénie, renforçant ainsi la présence de MedinCell sur le marché américain des neurosciences.

Abivax (+6%) : le laboratoire biopharmaceutique français progresse après le début de couverture de Barclays, qui entame le suivi du titre avec une recommandation à surpondérer et un objectif de cours fixé à 142 USD, soutenant le sentiment positif autour du dossier.

Aurubis (+3%) : le groupe allemand de métallurgie progresse après qu’Oddo BHF a confirmé sa recommandation à surperformance tout en relevant son objectif de cours de 110 à 120 EUR.

Legrand (+2%) : le spécialiste français des infrastructures électriques progresse après que Jefferies a relevé sa recommandation à acheter, soutenant la confiance des investisseurs dans le potentiel du titre.

Actions en baisse

Nexans (-8%) : le fabricant français de câbles chute après l’annonce du départ immédiat de son directeur général, Christopher Guérin, remplacé par Julien Hueber. Le marché s’inquiète d’un changement de gouvernance perçu comme brutal, malgré la volonté du conseil d’administration de "créer une nouvelle dynamique" pour optimiser les performances du groupe.

Wallenius Wilhelmsen (-5%) : l’armateur norvégien recule après avoir indiqué que la hausse des frais portuaires aux États-Unis pourrait peser sur ses perspectives pour 2025. Si les résultats du troisième trimestre ne sont pas concernés, ceux du quatrième trimestre pourraient être affectés.

Theon International (-5%) : le spécialiste des systèmes de vision nocturne recule après les déclarations de son PDG évoquant une possible levée de capitaux d’un montant similaire, voire supérieur, à la précédente offre secondaire réalisée en juin. Cette perspective de dilution a pesé sur le titre, malgré l’annonce de l’acquisition de 9,8 % du capital d’Exosens pour 268,7 MEUR.

Delivery Hero (-4%) : le géant allemand de la livraison de repas recule après que Bernstein a abaissé son objectif de cours de 41 à 40 EUR, se montrant plus prudent sur la rentabilité de ses activités en Asie. Le cabinet anticipe désormais la poursuite des pertes d’EBITDA hors Corée, malgré le maintien de sa recommandation à surperformance.

Envipco Holding (-3%) : le spécialiste du recyclage recule après la dégradation de SB1 Markets, qui abaisse sa recommandation d'acheter à vendre et réduit son objectif de cours de 95 à 65 NOK.

Tryg (-2%) : l’assureur danois recule après que Berenberg a abaissé son objectif de cours de 170 à 165 DKK, tout en maintenant sa recommandation à conserver.