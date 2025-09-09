Exosens lance la commercialisation de son 5G

Exosens annonce la commercialisation de son tube intensificateur de lumière 5G, 'offrant une performance globale inégalée dans le domaine de la vision nocturne' et 'à même de redéfinir les capacités opérationnelles des forces armées'.



'Le 5G établit de nouveaux standards de performance en termes de qualité d'image, de portée d'observation et de gain lumineux, avec une amélioration de la performance globale de +30% et jusqu'à +35% de portée de détection par rapport au standard actuel', souligne-t-il.



Exosens ajoute qu'il sera le seul acteur capable de fournir ce niveau de technologie aux membres de l'OTAN et à leurs alliés, les solutions américaines comparables étant largement limitées à leur marché domestique.



'Déjà adopté par de nombreuses unités de Forces Spéciales, le 5G fait déjà l'objet de commandes de plus de 5000 tubes avant le lancement officiel du produit, ce qui en fait déjà un succès commercial', poursuit le groupe.