Exosens : objectif de cours rehaussé chez Stifel

Stifel réitère son conseil 'achat' sur Exosens avec un objectif de cours rehaussé de 38 à 47 euros, considérant son PE 2026 de 30 fois 'justifié, au vu de la performance sous-jacente du groupe, des chiffres de ses pairs et de leurs valorisations respectives'.



'En termes de catalyseurs, l'évolution du cours de l'action devrait rester soutenue par la prochaine publication de résultats', estime le broker qui attend des niveaux élevés de croissance et de rentabilité, supérieurs aux moyennes sectorielles.



Stifel prévoit une croissance annuelle moyenne de 24% du BPA ajusté d'ici 2027, prévenant qu'une hausse ou une baisse de ses estimations pour 2027 'dépendra de la qualité d'exécution avec les produits de détection et d'imagerie'.



Le broker note en outre que la division amplification du groupe de technologies électro-optiques fait face à une très forte demande sur ses marchés finaux, mais qu'elle se trouve contrainte par ses capacités de production.