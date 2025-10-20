Exosens pourrait profiter d'un gros contrat signé par Theon

Exosens reprend sa trajectoire haussière lundi à la Bourse de Paris sur fond de spéculations autour d'un gros contrat obtenu par Theon, son principal client et désormais deuxième actionnaire.



Theon a annoncé vendredi, après la clôture des marchés, avoir signé un accord-cadre de long terme évalué à plus de 300 millions d'euros avec un Etat européen membre de l'OTAN qui l'a choisi pour la fourniture de jumelles de vision nocturne et de lunettes thermiques.



'Theon ne précise pas quel est le fournisseur de tubes intensificateurs d'images, mais les éléments du communiqué laissent à penser qu'il s'agit d'Exosens, susceptible de bénéficier d'une commande potentielle de tubes de plus de 130 millions d'euros sur plus de trois ans', commente Veneta Nikolova, analyste chez TP ICAP Midcap.



A la Bourse de Paris, l'action Exosens progressait de 2,8% lundi matin sur ce 'read-across', c'est-à-dire sur l'interprétation d'une nouvelle extérieure à l'entreprise.



Coté sur Euronext Amsterdam, le titre Theon gagnait lui plus de 4,5%.



Theon, qui était déjà le premier client d'Exosens en termes de chiffre d'affaires, est devenu la semaine passée le deuxième actionnaire du groupe français en reprenant une participation de 9,8% jusqu'ici détenue par le fonds d'investissement HLD Europe.



Exosens affiche désormais une hausse de plus de 133% depuis le début de l'année, tandis que Theon a bondi d'environ 127% sur la période.

