Exosens remporte une grosse commande en Espagne

Exosens annonce avoir remporté, auprès de l'armée espagnole, un contrat portant sur 17 000 monoculaires de vision nocturne NVLS (Night Vision Lasers Spain), utilisant ses tubes intensificateurs 4G 16 mm, qui seront livrés entre 2025 et 2028.



'Il s'agit de la première commande d'une telle ampleur par les forces armées espagnoles depuis la décision du gouvernement espagnol d'augmenter son budget de la défense nationale à 2% du PIB', met en avant l'entreprise de haute technologie pour la détection et l'imagerie.



Exosens explique que ces monoculaires offrent une conception optique unique avec un large champ de vision à 50°, 'avec une qualité d'image exceptionnelle, le tout sans augmenter le poids ou les dimensions de l'appareil'.



En tant que fournisseur stratégique des Etats membres de l'OTAN et de leurs alliés, la société affirme 'continuer de bénéficier pleinement de la demande croissante pour les tubes intensificateurs d'image et pour les équipements de vision nocturne'.