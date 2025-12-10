Exosens signe un contrat de plus de 500 ME avec les armées allemandes

Exosens, en partenariat avec Theon International, annonce la signature d'un contrat avec l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR).



Ce contrat, probablement le plus important jamais conclu dans le domaine de la vision nocturne à l'échelle mondiale, marque un tournant décisif pour l'Europe.



Le contrat porte sur la fourniture de 100 000 jumelles MIKRON aux forces armées allemandes. Il intègre 200 000 tubes 16 mm d'Exosens pour une valeur totale de plus de 500 millions d'euros et fait suite aux accords-cadres précédents visant à équiper les forces armées allemandes, avec des livraisons prévues entre 2027 et 2029.



" Alliant un design très compact et léger à des performances exceptionnelles, nos tubes, qui sont au coeur des jumelles Mikron de Theon, offriront à chaque soldat une meilleure perception de la situation nocturne et une sécurité accrue. ", a déclaré Frédéric Guilhem, Directeur commercial Vision Nocturne d'Exosens.