Exosens soutenu par les propos d'un broker

Exosens prend près de 2% à Paris, sur fond de propos favorables de Stifel qui réitère son conseil 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 38 à 47 euros, sur le titre du groupe de technologies électro-optiques.



'En termes de catalyseurs, l'évolution du cours de l'action devrait rester soutenue par la prochaine publication de résultats', estime le broker qui attend des niveaux élevés de croissance et de rentabilité, supérieurs aux moyennes sectorielles.



Stifel prévoit une croissance annuelle moyenne de 24% du BPA ajusté d'ici 2027, prévenant qu'une hausse ou une baisse de ses estimations pour 2027 'dépendra de la qualité d'exécution avec les produits de détection et d'imagerie'.