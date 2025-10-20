Theon International a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Exosens, et détenir 4 975 806 actions, soit 9,80% du capital et des droits de vote de cette société de haute technologie.

Ce franchissement de seuils par assimilation résulte d'un contrat d'acquisition d'actions Exosens, conclu le 10 octobre entre Theon International PLC d'une part et HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA et Invest Gamma Sarl d'autre part.