La société Theon International a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, par assimilation, le 10 octobre 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Exosens et détenir 9,80% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils par assimilation résulte d'un contrat d'acquisition d'actions Exosens, conclu le 10 octobre 2025 entre la société Theon International PLC d'une part et les sociétés HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA et Invest Gamma d'autre part.
Exosens est spécialisé dans la conception, la fabrication et de la commercialisation de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie pour les applications de défense et industrielles. La société propose, sous les marques Photonis, Telops, Xenics et El-M, des caméras d'imagerie avancées, des détecteurs d'électrons, d'ions, de neutrons et de gamma, des amplificateurs micro-ondes et des tubes de vision nocturne, offrant des solutions sur mesure dans des environnements très exigeants.
A fin 2024, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2,9%), Grèce (39,5%), Europe (23,3%), Etats-Unis (11,4%), Amérique du Nord (1,6%), Asie (20,8%), Océanie (0,3%), Afrique (0,1%) et autres (0,1%).
