La société Theon International a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, par assimilation, le 10 octobre 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Exosens et détenir 9,80% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils par assimilation résulte d'un contrat d'acquisition d'actions Exosens, conclu le 10 octobre 2025 entre la société Theon International PLC d'une part et les sociétés HLD Europe SCA, Invest Prince Henri SCA et Invest Gamma d'autre part.