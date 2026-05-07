Expedia sanctionné malgré un trimestre supérieur aux attentes

Expedia Group recule d'environ 5% dans les échanges post-clôture, malgré une publication trimestrielle supérieure aux attentes. Le groupe de voyages en ligne a dégagé un chiffre d'affaires de 3,43 MdsUSD au premier trimestre, en hausse de 15% sur un an, contre un consensus proche de 3,35 MdsUSD. Le bénéfice ajusté par action a atteint 1,96 USD, nettement au-dessus des 1,41 USD attendus par le marché.

Dans un contexte où le marché avait intégré une partie de l'amélioration opérationnelle du groupe, le maintien de la prévision semble avoir pris le dessus sur la qualité des chiffres publiés. Expedia vise toujours un chiffre d'affaires annuel compris entre 15,6 et 16,0 MdsUSD, ainsi qu'une croissance des réservations brutes de 6% à 8%.



Du côté opérationnel, les réservations brutes ont progressé de 13% à 35,5 MdsUSD, portées par la poursuite de la dynamique dans le B2B, qui regroupe les services de voyage fournis à des partenaires comme les agences, les banques ou les plateformes tierces. Cette activité a enregistré une hausse de 22% des réservations, tandis que la division grand public a progressé plus modérément (+10%).



Le principal point de vigilance vient des nuitées réservées, en hausse de 6%, contre 9% au trimestre précédent. Une partie de la croissance repose donc sur la hausse du prix moyen journalier, en progression de 7%, plus que sur les volumes. Le marché surveillera désormais si Expedia peut convertir ce bon début d'année en relèvement de prévision, notamment à l'approche de la saison estivale.