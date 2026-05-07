Expedia sanctionné malgré un trimestre supérieur aux attentes
Expedia Group recule d'environ 5% dans les échanges post-clôture, malgré une publication trimestrielle supérieure aux attentes. Le groupe de voyages en ligne a dégagé un chiffre d'affaires de 3,43 MdsUSD au premier trimestre, en hausse de 15% sur un an, contre un consensus proche de 3,35 MdsUSD. Le bénéfice ajusté par action a atteint 1,96 USD, nettement au-dessus des 1,41 USD attendus par le marché.
Dans un contexte où le marché avait intégré une partie de l'amélioration opérationnelle du groupe, le maintien de la prévision semble avoir pris le dessus sur la qualité des chiffres publiés. Expedia vise toujours un chiffre d'affaires annuel compris entre 15,6 et 16,0 MdsUSD, ainsi qu'une croissance des réservations brutes de 6% à 8%.
Du côté opérationnel, les réservations brutes ont progressé de 13% à 35,5 MdsUSD, portées par la poursuite de la dynamique dans le B2B, qui regroupe les services de voyage fournis à des partenaires comme les agences, les banques ou les plateformes tierces. Cette activité a enregistré une hausse de 22% des réservations, tandis que la division grand public a progressé plus modérément (+10%).
Le principal point de vigilance vient des nuitées réservées, en hausse de 6%, contre 9% au trimestre précédent. Une partie de la croissance repose donc sur la hausse du prix moyen journalier, en progression de 7%, plus que sur les volumes. Le marché surveillera désormais si Expedia peut convertir ce bon début d'année en relèvement de prévision, notamment à l'approche de la saison estivale.
Expedia Group, Inc. figure parmi les 1ères agences de voyages en ligne. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 pôles :
- vente d'informations culturelles et de loisirs : informations relatives aux dates des spectacles et des expositions, aux lieux des restaurants, etc. commercialisées au travers du site Tripadvisor.com ;
- vente de séjours touristiques : vente de billets d'avions, réservation d'hôtels et location de voitures (expedia.com, hotels.com, hotwire.com, Classic Vacations, etc.). Le groupe propose également des prestations de services adaptées aux entreprises (Egencia) ;
- gestion d'un site de comparaison des prix des hôtels en ligne (trivago).
59,1% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.