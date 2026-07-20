Experian dans le vert sur des commentaires de BofA
Experian gagne 1,4% vers 2 760 pence à Londres, soutenu par des commentaires positifs de Bank of America (BofA), qui reprend la couverture du titre avec une recommandation "achat" sur le groupe spécialisé dans les solutions de traitement, d'interprétation et de gestion de l'information.
La banque américaine met en avant les "caractéristiques de qualité" d'Experian, soulignant un ROIC (retour sur capital investi) attendu à 18% en 2027 et une conversion du free cash-flow de 100%. Elle juge par ailleurs limités les risques liés à l'impact de l'intelligence artificielle pour le groupe britannique.
"Nous anticipons une croissance organique de l'EBIT d'environ 8%, soutenant une croissance annuelle moyenne du BPA de 13% à l'horizon 2029", affirme BofA, qui table également sur 9,9 MdsUSD de retour de trésorerie d'ici à 2031, dont 6 MdsUSD consacrés à des rachats d'actions.
Experian plc est spécialisé dans les prestations de services d'information aux particuliers, aux entreprises et aux administrations. Le groupe développe des solutions de traitement, d'interprétation et de gestion de l'information destinées à optimiser les prises de décision. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- maîtrise des risques clients (51,4%) : fourniture de solutions destinées à collecter, à contrôler, à traiter et à archiver les informations fournies par les demandeurs de crédits ;
- gestion interactive des transactions (27,3%) ;
- analyse décisionnelle (21,1%) : octroi d'outils permettant d'interpréter les informations fournies par les bases de données et de prendre les meilleures décisions dans les domaines de la gestion des risques de crédits, de lutte contre la fraude, etc. ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni et Irlande (11,6%), Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie-Pacifique (7,1%), Amérique du Nord (67,1%) et Amérique latine (14,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.