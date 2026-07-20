La banque américaine met en avant les "caractéristiques de qualité" d'Experian, soulignant un ROIC (retour sur capital investi) attendu à 18% en 2027 et une conversion du free cash-flow de 100%. Elle juge par ailleurs limités les risques liés à l'impact de l'intelligence artificielle pour le groupe britannique.

"Nous anticipons une croissance organique de l'EBIT d'environ 8%, soutenant une croissance annuelle moyenne du BPA de 13% à l'horizon 2029", affirme BofA, qui table également sur 9,9 MdsUSD de retour de trésorerie d'ici à 2031, dont 6 MdsUSD consacrés à des rachats d'actions.