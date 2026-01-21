Experian en chute malgré des trimestriels conformes aux attentes
Experian dévisse de 7% à Londres, après le point d'activité du groupe de prestations de services d'information au titre de son 3e trimestre comptable, pourtant jugé rassurant par Jefferies et accompagné d'une confirmation de ses objectifs annuels.
Le groupe britannique affirme avoir réalisé une forte croissance au 3e trimestre, avec une augmentation de 12% à taux de change réels, de 10% en monnaie constante et de 8% en organique, le tout en conformité avec les attentes de sa direction.
"Nous continuons à tirer parti de nos actifs de données propriétaires à grande échelle, de solides bases technologiques et de notre expertise approfondie pour répondre à nos priorités stratégiques et cristalliser de nouvelles opportunités d'IA passionnantes", affirme son CEO Brian Cassin.
"La croissance organique du chiffre d'affaires de 8% est conforme à nos attentes et les tendances sous-jacentes restent solides", reconnait Jefferies, qui considère dans l'ensemble ces chiffres comme "rassurants".
"Nous constatons une forte persistance en Amérique du Nord avec le B2B et le B2C latino-américain comme points forts, partiellement contrebalancés par la faiblesse dans les zones EMEA et APAC", ajoute le broker qui reste à "achat" sur le dossier.
"Nous réduisons nos prévisions de BPA ajusté 2026-28E de moins de 0,5% avec une croissance organique du chiffre d'affaires légèrement inférieure pour l'exercice 2026 (+8% contre +8,4% auparavant)", indique pour sa part Bank of America.
Experian plc est spécialisé dans les prestations de services d'information aux particuliers, aux entreprises et aux administrations. Le groupe développe des solutions de traitement, d'interprétation et de gestion de l'information destinées à optimiser les prises de décision. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- maîtrise des risques clients (51,4%) : fourniture de solutions destinées à collecter, à contrôler, à traiter et à archiver les informations fournies par les demandeurs de crédits ;
- gestion interactive des transactions (27,3%) ;
- analyse décisionnelle (21,1%) : octroi d'outils permettant d'interpréter les informations fournies par les bases de données et de prendre les meilleures décisions dans les domaines de la gestion des risques de crédits, de lutte contre la fraude, etc. ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni et Irlande (11,6%), Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie-Pacifique (7,1%), Amérique du Nord (67,1%) et Amérique latine (14,2%).
