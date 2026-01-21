Le groupe britannique affirme avoir réalisé une forte croissance au 3e trimestre, avec une augmentation de 12% à taux de change réels, de 10% en monnaie constante et de 8% en organique, le tout en conformité avec les attentes de sa direction.

"Nous continuons à tirer parti de nos actifs de données propriétaires à grande échelle, de solides bases technologiques et de notre expertise approfondie pour répondre à nos priorités stratégiques et cristalliser de nouvelles opportunités d'IA passionnantes", affirme son CEO Brian Cassin.

"La croissance organique du chiffre d'affaires de 8% est conforme à nos attentes et les tendances sous-jacentes restent solides", reconnait Jefferies, qui considère dans l'ensemble ces chiffres comme "rassurants".

"Nous constatons une forte persistance en Amérique du Nord avec le B2B et le B2C latino-américain comme points forts, partiellement contrebalancés par la faiblesse dans les zones EMEA et APAC", ajoute le broker qui reste à "achat" sur le dossier.

"Nous réduisons nos prévisions de BPA ajusté 2026-28E de moins de 0,5% avec une croissance organique du chiffre d'affaires légèrement inférieure pour l'exercice 2026 (+8% contre +8,4% auparavant)", indique pour sa part Bank of America.