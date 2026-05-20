Experian lance un programme de rachat d'actions après un exercice solide

À l'occasion de la publication de résultats records pour son exercice 2025-26 (clos fin mars), Experian annonce le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'1 MdUSD et affiche des objectifs confiants pour l'exercice qui commence.

Le groupe a enregistré une croissance du BPA de référence de 15% à près de 1,80 USD, reflétant un levier opérationnel supérieur aux prévisions, ainsi que des revenus de 8 425 MUSD, en croissance de 13% au total et de 8% en organique, au sommet de sa fourchette de prévisions.



"Nous avons également obtenu une nouvelle année de très bon retour sur capital employé après impôt, à 17,2%", souligne aussi le CEO Brian Cassin, qui salue ainsi un exercice record, avec des performances dans la limite supérieure des attentes du groupe et une dynamique stratégique forte.



Compte tenu de la solidité de sa performance, de la génération de trésorerie et de la flexibilité du bilan, le groupe annonce un nouveau programme de rachat d'actions d'1 MdUSD, "tout en conservant une capacité significative à continuer d'investir dans des opportunités de croissance".



Experian anticipe une nouvelle année 2026-27 de forte croissance, soutenue par l'expansion continue de ses marchés accessibles, des progrès stratégiques réussis et de nouveaux gains de productivité, tout en adoptant une approche prudente face aux incertitudes liées au Moyen-Orient.



Il prévoit ainsi d'atteindre une nouvelle année de croissance à deux chiffres du BPA de référence, soutenue par une croissance du chiffre d'affaires total de 8%-11%, une croissance organique de 6%-8% et une expansion des marges dans la fourchette supérieure de son cadre à moyen terme.