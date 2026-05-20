Experian lance un programme de rachat d'actions après un exercice solide
À l'occasion de la publication de résultats records pour son exercice 2025-26 (clos fin mars), Experian annonce le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'1 MdUSD et affiche des objectifs confiants pour l'exercice qui commence.
Le groupe a enregistré une croissance du BPA de référence de 15% à près de 1,80 USD, reflétant un levier opérationnel supérieur aux prévisions, ainsi que des revenus de 8 425 MUSD, en croissance de 13% au total et de 8% en organique, au sommet de sa fourchette de prévisions.
"Nous avons également obtenu une nouvelle année de très bon retour sur capital employé après impôt, à 17,2%", souligne aussi le CEO Brian Cassin, qui salue ainsi un exercice record, avec des performances dans la limite supérieure des attentes du groupe et une dynamique stratégique forte.
Compte tenu de la solidité de sa performance, de la génération de trésorerie et de la flexibilité du bilan, le groupe annonce un nouveau programme de rachat d'actions d'1 MdUSD, "tout en conservant une capacité significative à continuer d'investir dans des opportunités de croissance".
Experian anticipe une nouvelle année 2026-27 de forte croissance, soutenue par l'expansion continue de ses marchés accessibles, des progrès stratégiques réussis et de nouveaux gains de productivité, tout en adoptant une approche prudente face aux incertitudes liées au Moyen-Orient.
Il prévoit ainsi d'atteindre une nouvelle année de croissance à deux chiffres du BPA de référence, soutenue par une croissance du chiffre d'affaires total de 8%-11%, une croissance organique de 6%-8% et une expansion des marges dans la fourchette supérieure de son cadre à moyen terme.
Brian Jude Cassin occupe le poste de directeur général et de directeur exécutif chez Experian Plc et de directeur général mondial chez Experian Information Solutions, Inc. (une filiale d'Experian Plc). M. Cassin est également membre du conseil d'administration de J Sainsbury Plc, Experian Finance Plc et Experian Holdings Ltd.
Dans sa carrière passée, il a occupé le poste de directeur chez ICF Investments Ltd. et de directeur général et associé chez Greenhill & Co. LLC.
Brian Jude Cassin est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'University College Dublin.
Experian plc est spécialisé dans les prestations de services d'information aux particuliers, aux entreprises et aux administrations. Le groupe développe des solutions de traitement, d'interprétation et de gestion de l'information destinées à optimiser les prises de décision. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- maîtrise des risques clients (51,4%) : fourniture de solutions destinées à collecter, à contrôler, à traiter et à archiver les informations fournies par les demandeurs de crédits ;
- gestion interactive des transactions (27,3%) ;
- analyse décisionnelle (21,1%) : octroi d'outils permettant d'interpréter les informations fournies par les bases de données et de prendre les meilleures décisions dans les domaines de la gestion des risques de crédits, de lutte contre la fraude, etc. ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni et Irlande (11,6%), Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie-Pacifique (7,1%), Amérique du Nord (67,1%) et Amérique latine (14,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.