Exxon Mobil a confirmé être en discussions avancées avec des groupes technologiques et des fournisseurs d’énergie en vue de fournir de l’électricité à des centres de données via des centrales à gaz équipées de systèmes de capture du carbone. L’annonce a été faite vendredi par le PDG Darren Woods, qui a précisé que l’objectif était de capter 90% des émissions de CO₂ générées par ces installations, en réponse à la demande croissante des infrastructures d’intelligence artificielle hyperscale.

Alors que les géants comme Amazon, Meta, Alphabet et Microsoft multiplient les projets de mégacentres de calcul, la demande énergétique du secteur explose, remettant en question la seule dépendance aux énergies renouvelables. Certains groupes, dont Meta, explorent déjà des solutions hybrides, comme le gaz naturel à faible émission, considéré plus fiable à grande échelle. Exxon entend capitaliser sur son infrastructure existante, ses capacités technologiques et son expérience en transport et stockage de CO₂ pour se positionner comme un fournisseur clé de cette nouvelle énergie dite "bas carbone".

Woods a souligné que les discussions incluent la décarbonation de centrales existantes et a affirmé qu’Exxon est aujourd’hui "probablement le seul acteur capable d’apporter une solution réaliste à court et moyen terme". Cette initiative pourrait représenter une diversification stratégique pour le géant pétrolier, dans un contexte où les besoins énergétiques du numérique ouvrent un nouveau marché à fort potentiel pour les énergies fossiles accompagnées de technologies de capture carbone.