Exxon lance une vaste étude sismique au large de Trinité-et-Tobago

ExxonMobil a mandaté Shearwater Geoservices pour conduire une campagne sismique 3D en eaux profondes sur un bloc maritime situé au large de Trinité-et-Tobago, a annoncé Shearwater jeudi. L'étude, qui couvrira environ 6 000 kilomètres carrés, doit démarrer au premier trimestre 2026 et s'étalera sur cinq mois, à des profondeurs variant entre 2 000 et 3 000 mètres. Cette opération marque une étape clé dans le développement d'un bloc de grande envergure, né de la fusion de sept blocs précédents, pour lequel Exxon a signé un contrat de partage de production en août dernier avec le gouvernement local.



Située au nord du prolifique bloc Stabroek au large du Guyana, cette zone bénéficie d'un fort potentiel géologique. ExxonMobil entend capitaliser sur son expertise régionale acquise au Guyana, où le groupe a déjà confirmé plus de 11 milliards de barils de ressources récupérables, pour accélérer l'exploration à Trinité-et-Tobago. Le groupe prévoit d'utiliser les équipements et infrastructures existants dans la région pour avancer plus rapidement qu'au Guyana, selon les déclarations passées de son vice-président exploration.



Cette nouvelle initiative s'inscrit dans la stratégie d'expansion d'Exxon dans le bassin caribéen, où la croissance de la production offshore suscite un intérêt croissant. Aucune réaction immédiate n'a été communiquée par ExxonMobil.