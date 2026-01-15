ExxonMobil a mandaté Shearwater Geoservices pour conduire une campagne sismique 3D en eaux profondes sur un bloc maritime situé au large de Trinité-et-Tobago, a annoncé Shearwater jeudi. L'étude, qui couvrira environ 6 000 kilomètres carrés, doit démarrer au premier trimestre 2026 et s'étalera sur cinq mois, à des profondeurs variant entre 2 000 et 3 000 mètres. Cette opération marque une étape clé dans le développement d'un bloc de grande envergure, né de la fusion de sept blocs précédents, pour lequel Exxon a signé un contrat de partage de production en août dernier avec le gouvernement local.
Située au nord du prolifique bloc Stabroek au large du Guyana, cette zone bénéficie d'un fort potentiel géologique. ExxonMobil entend capitaliser sur son expertise régionale acquise au Guyana, où le groupe a déjà confirmé plus de 11 milliards de barils de ressources récupérables, pour accélérer l'exploration à Trinité-et-Tobago. Le groupe prévoit d'utiliser les équipements et infrastructures existants dans la région pour avancer plus rapidement qu'au Guyana, selon les déclarations passées de son vice-président exploration.
Cette nouvelle initiative s'inscrit dans la stratégie d'expansion d'Exxon dans le bassin caribéen, où la croissance de la production offshore suscite un intérêt croissant. Aucune réaction immédiate n'a été communiquée par ExxonMobil.
Exxon Mobil Corporation est un groupe pétrolier organisé autour de 3 pôles d'activités :
- raffinage et distribution (76,9% du CA) : 5,4 millions de barils de produits pétroliers (gasoil, essence, fioul, lubrifiants, huiles de moteurs, etc.) vendus par jour en 2024 ;
- pétrochimie (12,1%) : notamment huiles, aromates, alcools, éthylène, élastomères, propylènes et polymères (19,3 Mt vendues en 2024) destinés aux industries pharmaceutique, cosmétique, textile, électrique, etc. ;
- exploration et production d'hydrocarbures (10,9% ; n° 1 mondial) : 2,9 millions de barils de pétrole produits par jour et 228,7 millions de m3 de gaz naturel produits par jour.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Canada (8,8%), Royaume Uni (6,1%), Singapour (4,6%), France (4%) et autres (36,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.