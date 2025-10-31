ExxonMobil augmente de 15% son BPA trimestriel

ExxonMobil publie un bénéfice de 7,55 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2025, soit 1,76 dollar par action. En données non GAAP, le BPA a augmenté de près de 15% en rythme séquentiel à 1,88 USD, dépassant ainsi le consensus de marché.



'Nous avons réalisé le BPA le plus élevé que nous ayons enregistré dans un environnement similaire de prix du pétrole', met en avant son CEO Darren Woods, pointant des productions record au Guyana et dans le Bassin Permien.



ExxonMobil revendique des flux de trésorerie d'exploitation de 14,8 MdsUSD, et a distribué à ses actionnaires 9,4 MdsUSD, dont 4,2 MdsUSD de dividendes et 5,1 MdsUSD de rachats d'actions, conformément aux plans annoncés.



Ayant dépassé les 14 MdsUSD d'économies cumulatives sur les coûts structurels depuis 2019, dont 2,2 MdsUSD réalisés en 2025, le groupe pétro-gazier se dit en voie d'en réaliser plus de 18 MdsUSD d'ici la fin de 2030.