ExxonMobil augmente de 68% son BPA au 2e trimestre
ExxonMobil publie, au titre du 2e trimestre 2026, un bénéfice net ajusté de 14,7 MdsUSD, soit 3,52 USD par action, à comparer à un BPA de 2,09 USD au trimestre précédent, une forte progression reflétant des contributions positives de chacun de ses quatre principaux segments.
Les bénéfices de l'amont (exploration et production) se sont améliorés grâce à une production record dans le bassin permien, à plus de 1,8 Moebd, et à l'absence de perturbations opérationnelles au Kazakhstan, en partie compensées par les perturbations au Moyen-Orient.
De leur côté, les bénéfices des produits énergétiques ont progressé grâce à un taux d'utilisation élevé sur la côte américaine du golfe du Mexique et à une production record de diesel, en partie contrebalancés par les effets des opérations de maintenance programmée.
"Nous avons généré des bénéfices et des flux de trésorerie solides, continué à investir dans des opportunités créatrices de valeur, redistribué des liquidités à nos actionnaires et renforcé notre bilan", déclare le dirigeant, qui met notamment en avant un free cash-flow de 17,2 MdsUSD.