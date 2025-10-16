ExxonMobil démarre sa 1ère production pétrolière en eaux profondes au Brésil

ExxonMobil annonce le début de la production sur le champ offshore de Bacalhau, situé à 185 km des côtes brésiliennes et à plus de 2000 mètres de profondeur. Ce projet marque la première production amont du groupe au Brésil, plus de 110 ans après son implantation dans le pays.



La phase 1 du développement vise à extraire plus d'1 milliard de barils équivalent pétrole, avec une capacité de production de 220 000 barils par jour. Le champ est exploité via l'un des systèmes flottants les plus avancés au monde, combinant compression de gaz haute pression et production d'énergie en cycle combiné.



Bacalhau est le premier projet pré-sal opéré par un acteur international au Brésil. ExxonMobil détient 40% aux côtés d'Equinor (40%), Petrogal Brasil (20%) et de la société publique PPSA.



'Bacalhau constitue un jalon majeur et un investissement clé pour l'avenir de l'entreprise', a ajouté Dan Ammann, président d'ExxonMobil Upstream Company.