ExxonMobil annonce le début de la production sur le champ offshore de Bacalhau, situé à 185 km des côtes brésiliennes et à plus de 2000 mètres de profondeur. Ce projet marque la première production amont du groupe au Brésil, plus de 110 ans après son implantation dans le pays.
La phase 1 du développement vise à extraire plus d'1 milliard de barils équivalent pétrole, avec une capacité de production de 220 000 barils par jour. Le champ est exploité via l'un des systèmes flottants les plus avancés au monde, combinant compression de gaz haute pression et production d'énergie en cycle combiné.
Bacalhau est le premier projet pré-sal opéré par un acteur international au Brésil. ExxonMobil détient 40% aux côtés d'Equinor (40%), Petrogal Brasil (20%) et de la société publique PPSA.
'Bacalhau constitue un jalon majeur et un investissement clé pour l'avenir de l'entreprise', a ajouté Dan Ammann, président d'ExxonMobil Upstream Company.
Exxon Mobil Corporation est un groupe pétrolier organisé autour de 3 pôles d'activités :
- raffinage et distribution (76,9% du CA) : 5,4 millions de barils de produits pétroliers (gasoil, essence, fioul, lubrifiants, huiles de moteurs, etc.) vendus par jour en 2024 ;
- pétrochimie (12,1%) : notamment huiles, aromates, alcools, éthylène, élastomères, propylènes et polymères (19,3 Mt vendues en 2024) destinés aux industries pharmaceutique, cosmétique, textile, électrique, etc. ;
- exploration et production d'hydrocarbures (10,9% ; n° 1 mondial) : 2,9 millions de barils de pétrole produits par jour et 228,7 millions de m3 de gaz naturel produits par jour.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Canada (8,8%), Royaume Uni (6,1%), Singapour (4,6%), France (4%) et autres (36,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.