ExxonMobil relance ses investissements offshore au Nigeria avec un projet d'un milliard de dollars

ExxonMobil et ses partenaires vont investir 1 milliard de dollars dans le projet offshore Usan Infill, au large du Nigeria, afin de renforcer la production pétrolière du pays. Ce développement, qui devrait ajouter environ 40 000 barils par jour à la production, marque le retour des activités de forage d'Esso Exploration and Production Nigeria, filiale d'ExxonMobil, après une interruption depuis 2016.

Le projet est développé sur le permis OML 138, qui comprend le champ pétrolier d'Usan, dans le cadre d'un contrat de partage de production avec NNPC Ltd. ExxonMobil mène cette opération aux côtés de Chevron, TotalEnergies, Nexen, filiale du groupe chinois CNOOC, et de la compagnie pétrolière nationale nigériane. Le directeur général d'ExxonMobil Nigeria, Jagir Baxi, a confirmé cet engagement lors d'une conférence organisée à Abuja.



Selon la Commission nigériane de régulation du secteur pétrolier amont (NUPRC), la première production est attendue d'ici 18 mois, après l'identification de nouvelles opportunités grâce à des études sismiques. Le Nigeria cherche à relancer les investissements dans l'exploration et la production d'hydrocarbures afin d'accroître sa production, notamment à travers le développement de gisements offshore et terrestres.



En parallèle, les autorités poursuivent l'ouverture du secteur aux investisseurs. La NUPRC a ainsi attribué 19 licences d'exploration couvrant des blocs en eaux profondes, en eaux peu profondes et sur le plateau continental dans le cadre du Mini Bid Round 2022/2023 et du cycle d'attribution de licences de 2024, avec l'objectif de stimuler durablement les capacités de production du pays.