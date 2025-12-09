ExxonMobil relève ses objectifs à horizon 2030

Dans une mise à jour de son plan à horizon 2030, ExxonMobil indique relever ses objectifs à 25 MdsUSD pour la croissance des bénéfices et à 35 MdsUSD pour celle du cash-flow entre 2024 et 2030, 5 MdsUSD de plus dans les 2 cas par rapport au plan précédent.



"Il est important de noter que ces gains s'accompagnent d'une absence d'augmentation des dépenses en capital, soulignant l'excellence de l'exécution d'ExxonMobil et son allocation du capital rigoureuse", précise le groupe énergétique.



La croissance des bénéfices devrait atteindre en moyenne 13% par an jusqu'en 2030, avec une croissance des flux de trésorerie à deux chiffres, et une croissance par action encore plus élevée, stimulée par des rachats d'actions en cours.



"L'augmentation des perspectives de bénéfices et de flux de trésorerie du plan reflète des contributions plus solides provenant d'actifs privilégiés, une répartition des affaires plus rentable et des coûts d'exploitation plus faibles", explique ExxonMobil.



Le plan cumulatif d'économies structurelles a augmenté de 2 MdsUSD, pour atteindre désormais 20 MdsUSD par rapport à 2019. Tous les plans d'intensité des émissions de GES du groupe pour 2030 devraient désormais être atteints en 2026.