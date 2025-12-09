Dans une mise à jour de son plan à horizon 2030, ExxonMobil indique relever ses objectifs à 25 MdsUSD pour la croissance des bénéfices et à 35 MdsUSD pour celle du cash-flow entre 2024 et 2030, 5 MdsUSD de plus dans les 2 cas par rapport au plan précédent.
"Il est important de noter que ces gains s'accompagnent d'une absence d'augmentation des dépenses en capital, soulignant l'excellence de l'exécution d'ExxonMobil et son allocation du capital rigoureuse", précise le groupe énergétique.
La croissance des bénéfices devrait atteindre en moyenne 13% par an jusqu'en 2030, avec une croissance des flux de trésorerie à deux chiffres, et une croissance par action encore plus élevée, stimulée par des rachats d'actions en cours.
"L'augmentation des perspectives de bénéfices et de flux de trésorerie du plan reflète des contributions plus solides provenant d'actifs privilégiés, une répartition des affaires plus rentable et des coûts d'exploitation plus faibles", explique ExxonMobil.
Le plan cumulatif d'économies structurelles a augmenté de 2 MdsUSD, pour atteindre désormais 20 MdsUSD par rapport à 2019. Tous les plans d'intensité des émissions de GES du groupe pour 2030 devraient désormais être atteints en 2026.
Exxon Mobil Corporation est un groupe pétrolier organisé autour de 3 pôles d'activités :
- raffinage et distribution (76,9% du CA) : 5,4 millions de barils de produits pétroliers (gasoil, essence, fioul, lubrifiants, huiles de moteurs, etc.) vendus par jour en 2024 ;
- pétrochimie (12,1%) : notamment huiles, aromates, alcools, éthylène, élastomères, propylènes et polymères (19,3 Mt vendues en 2024) destinés aux industries pharmaceutique, cosmétique, textile, électrique, etc. ;
- exploration et production d'hydrocarbures (10,9% ; n° 1 mondial) : 2,9 millions de barils de pétrole produits par jour et 228,7 millions de m3 de gaz naturel produits par jour.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Canada (8,8%), Royaume Uni (6,1%), Singapour (4,6%), France (4%) et autres (36,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.