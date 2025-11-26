Mr Bricolage figure parmi les principaux distributeurs français d'articles de bricolage, de jardinage et de décoration. Le groupe assure le développement des réseaux de magasins adhérents et affiliés au travers des prestations d'animation commerciale (définition des politiques de communication et des plans de publicité), d'aide à la création et à l'agrandissement des points de vente, de référencement des fournisseurs, d'approvisionnement des magasins, de formation standardisée, etc. Le groupe développe également une activité de vente en ligne. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de marchandises (70,4%) et de services (29,6%). A fin 2024, le groupe dispose de 1 071 magasins (dont 994 en France) répartis entre les enseignes Mr.Bricolage (415 ; dont 338 en France) et Les Briconautes (99), et sous enseignes indépendantes (557).