Mr.Bricolage fait part de la nomination de Fabio Rinaldi en tant que directeur général à partir du 5 janvier 2026. Didier Julien, président du conseil d'administration, continuera d'exercer les fonctions de directeur général jusqu'à sa prise de fonction.
"Dès janvier 2026, Fabio Rinaldi ira à la rencontre des magasins du réseau et des différentes entités du groupe, afin d'échanger avec nos adhérents et les équipes, et accompagner le lancement et la mise en oeuvre du plan stratégique Puissance 1000", précise la chaine.
Fabio Rinaldi dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le bâtiment, le matériel électrique et les réseaux de distribution spécialisés, d'abord au sein du groupe Legrand et de ses filiales, puis comme président du directoire de BigMat France.
Mr Bricolage figure parmi les principaux distributeurs français d'articles de bricolage, de jardinage et de décoration. Le groupe assure le développement des réseaux de magasins adhérents et affiliés au travers des prestations d'animation commerciale (définition des politiques de communication et des plans de publicité), d'aide à la création et à l'agrandissement des points de vente, de référencement des fournisseurs, d'approvisionnement des magasins, de formation standardisée, etc. Le groupe développe également une activité de vente en ligne.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de marchandises (70,4%) et de services (29,6%).
A fin 2024, le groupe dispose de 1 071 magasins (dont 994 en France) répartis entre les enseignes Mr.Bricolage (415 ; dont 338 en France) et Les Briconautes (99), et sous enseignes indépendantes (557).
