La digitalisation du secteur financier a profondément transformé la façon dont les informations circulent : tout va plus vite, mais cela génère aussi de nouveaux risques. Aujourd'hui, il devient plus difficile de distinguer le vrai du faux, ce qui peut fragiliser la confiance des acteurs du marché. Pour Zonebourse, offrir des données fiables est une priorité. C'est pourquoi l'intégration de Wiztrust Protect - une solution de certification développée par Wiztrust, le logiciel de relations publiques utilisé par un tiers des entreprises du CAC 40 et autres sociétés cotées - sur notre site marque une avancée majeure. Ce partenariat apporte une nouvelle sécurité à tous les professionnels du secteur financier.

Publié le 07/10/2025 à 14:26 - Modifié le 07/10/2025 à 14:35

Pourquoi ce partenariat Zonebourse et Wiztrust change la donne ?

Les entreprises cotées doivent constamment relever le défi d’une communication transparente, surtout à l’ère des deepfakes, tricheries et fake news qui impactent les marchés. Selon le World Economic Forum, la désinformation en ligne a déjà causé plusieurs milliards d’euros de pertes, et les manipulations boursières n’ont cessé de grimper ces dernières années. Dans ce contexte, associer la technologie de Wiztrust Protect à la puissance éditoriale et technologique de Zonebourse devient une évidence pour protéger l’information financière et offrir une nouvelle assurance à nos utilisateurs.

Cette collaboration stratégique permet aux clients de Wiztrust de profiter d’une visibilité accrue sur Zonebourse : leurs communiqués certifiés atteignent une audience élargie, tout en garantissant la fiabilité des messages. Les utilisateurs de Zonebourse accèdent, quant à eux, à une information plus sûre, chaque publication étant authentifiée par Wiztrust Protect. Ce partenariat sécurise la communication officielle des entreprises et renforce la confiance des investisseurs, améliorant la qualité globale de l’écosystème financier pour tous les acteurs impliqués.

Ce qu'apporte concrètement l'alliance Zonebourse Wiztrust

Grâce à l’intégration native de Wiztrust Protect, chaque communiqué de presse publié via Wiztrust sur Zonebourse sera désormais certifié et traçable. Cela signifie, pour les sociétés cotées comme pour les investisseurs, la garantie d’accéder instantanément à une information authentique, inviolable, et surtout vérifiable. En pratique :

Les sociétés clientes diffusent leurs annonces stratégiques sans craindre les manipulations ou les contrefaçons.

Les investisseurs et lecteurs disposent d’un accès facilité à une source d’informations sécurisées, renforçant ainsi la confiance dans leurs décisions.

Les responsables communication bénéficient d’outils concrets pour contrer la désinformation, protéger leur réputation sur les marchés, et répondre aux exigences réglementaires européennes en constante évolution

Sources:

World Economic Forum. (2025). The Global Risks Report 2025. https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2025/digest/

Montaigne Advisory. « Rapport ESMA sur les sanctions : l’AMF en tête de liste ». https://www.montaigne-advisory.com/blog/rapport-esma-sur-les-sanctions-lamf-en-tete-de-liste/

Afterdata. « Pourquoi l’AMF est leader en Europe sur les sanctions ESMA ? » https://www.afterdata.com/6213-2/

AMF France. « Publication du premier rapport sur les sanctions de l’ESMA ». https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/publication-du-premier-rapport-sur-les-sanctions-de-lesma-lamf-premiere-autorite-europeenne-en

Un enjeu collectif : protéger la valorisation des entreprises, la sérénité des investisseurs, et la qualité de l’information financière

Wiztrust Protect protège déjà plus de 1 000 milliards d’euros de capitalisation sur Euronext ; Zonebourse touche quant à elle chaque mois des millions de lecteurs professionnels et particuliers. En reliant ces deux expertises, la transmission de l’information financière se fait en toute confiance — un modèle gagnant-gagnant-gagnant.

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la mission de Zonebourse : rendre accessible et compréhensible la complexité des marchés, tout en équipant les professionnels de solutions de pointe pour anticiper et éviter les nouveaux risques. Les professionnels de la communication financière disposent maintenant d’un canal de diffusion fiable et innovant, qui place la transparence au centre du jeu.

Découvrez-en plus sur les bénéfices de la certification d’information et la solution Wiztrust Protect.

En savoir plus sur Wiztrust Protect.