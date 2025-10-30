Une baisse de taux de 25 points de base et la fin de la réduction du bilan. Les principales annonces de la Fed hier soir étaient attendues. Néanmoins, la décision n'a pas été unanime, ce qui reflète les divergences de vues au sein du comité de politique monétaire. Et l'absence de statistiques économiques ne devrait pas aider à faire émerger un consensus.

Comme attendu, la Fed a baissé ses taux de 25 points de base mercredi. C’est la deuxième réduction d’un quart de points cette année (après la réunion de septembre), ce qui ramène les taux des fonds fédéraux dans la fourchette 3.75-4%.

L’heure du bilan

L’autre annonce importante est la fin de la réduction du bilan, qui sera effective au 1er décembre. Plus tôt cette année, la Fed avait déjà réduit le rythme de réduction du bilan à 5 milliards de dollars par mois pour les Treasuries et 35 milliards par mois pour les MBS (titres de créances adossés à des prêts hypothécaires). Désormais, la Fed devrait continuer à réduire sa détention de MBS et réinvestir les tombées en Treasuries.

Alors que des signes de tension sont apparus ces dernières semaines, il semble que la Fed veuille éviter un scénario de type 2019. A l’époque, la Fed avait retiré trop de liquidités des marchés, provoquant une envolée des taux sur le marché interbancaire. Une sorte de crise de liquidité auto-infligée, loin de la promesse initiale de Janet Yellen en 2017. À l’époque, la présidente de la Réserve fédérale avait garanti que la réduction du bilan serait indolore pour les marchés, aussi ennuyeuse que "regarder de la peinture sécher sur un mur".

Les mesures d’urgence décidées au moment de la pandémie avaient fait passer le bilan de la Fed d’un peu plus de 4 000 milliards de dollars début 2020, à presque 9 000 milliards début 2022. Depuis, la réduction passive (ne plus réinvestir les titres qui arrivent à maturité), puis active (vente de titres) ont ramené le bilan autour de 6 600 milliards de dollars.

Pas de consensus

Sans surprise, Stephen Miran, gouverneur nommé en août par Trump (et toujours employé de la Maison Blanche) a de nouveau voté pour une baisse plus agressive de 50 points de base (comme il l’avait fait en septembre). Mais cette fois, un autre gouverneur s’est opposé à la décision : Jeff Schmid, président de la Fed de Kansas City.

Deux membres qui s’opposent à la décision majoritaire, dans deux sens différents, c’est extrêmement rare. En juillet, Christopher Waller et Michelle Bowman avaient voté contre le maintien des taux, mais tous deux en faveur d’une baisse de 25 points de base.

Les deux dissidences de ce meeting ne sont pas si surprenantes : elles confirment les divisions au sein de la Fed, déjà visibles dans les projections économiques du mois de septembre. Certains membres voient une économie résiliente et une inflation toujours trop élevée, tandis que d’autres s’inquiètent du ralentissement du marché du travail et considèrent les hausses de prix liées aux droits de douane ne seront que temporaires). D’où une division entre ceux qui veulent continuer à baisser les taux, et ceux qui sont plutôt en faveur d’un maintien.

Lorsqu’il y a des vues divergentes au sein de la Fed, ce sont normalement les données qui permettent de réconcilier le tout et de faire émerger un consensus. Or, le shutdown (en cours depuis le 1er octobre) prive la Fed de la plupart des statistiques économiques. Dans ce contexte, difficile de savoir quel scénario économique est le plus pertinent.

Certains observateurs mettent aussi en avant la perte d’influence de Jerome Powell pour expliquer les deux votes dissidents. En effet, ce dernier arrive sur la fin de son mandat. Cette semaine, Donald Trump a d’ailleurs indiqué qu’il devrait nommer son successeur d’ici la fin de l’année. Mais ce n’est probablement qu’à partir de ce moment-là que la perte d’influence devrait être visible, car dès lors qu’un successeur sera désigné, ces commentaires éclipseront peu à peu ceux de Powell.

Une pause en décembre

En attendant, c’est bel et bien lui qui guide les anticipations de marché. Il l’a encore prouvé hier soir. Alors qu’une baisse des taux en décembre semblait assurée, Jerome Powell a indiqué en conférence de presse que ce n’était "pas une conclusion inévitable… loin de là".

Un discours un peu plus musclé que la posture habituelle consistant à dire que la Fed n’est pas "pré-engagée" sur une trajectoire de taux d’intérêt.

C’est cette annonce qui a fait décrocher les indices américains hier, bien que la baisse ait ensuite été retracée. Le S&P500 a terminé à l’équilibre, quand le Nasdaq a progressé de 0.4% pour inscrire un nouveau record.

Comme nous l’écrivions en début de semaine, la Fed est dans le brouillard (l’absence de données liée au shutdown) et il n’est pas certain que ce brouillard se dissipe d’ici au meeting de décembre. Dans ce contexte, une pause pourrait être une décision appropriée.

Les marchés, de leur côté, parient toujours sur une baisse de 25 points de base. Selon l’outil Fedwatch du CME, la probabilité est de 72%, contre plus de 90% avant la décision de la Fed.