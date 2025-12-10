Hier soir en Pennsylvanie, le président américain a entamé une série de déplacements visant à mettre en avant son bilan économique. A moins d'un an des élections de mi-mandat, le coût de la vie s'impose comme le thème central.

Ce sont des images que nous avons l’impression d’avoir vue des centaines de fois : Donald Trump qui arrive sur God Bless the USA, prononce un discours fleuve, et sort de scène sur YMCA avec un pas de danse.

Et ce n’est pas qu’une impression. Année après année, la recette est toujours la même. Chaque fois qu’il sent qu’il perd la main, qu’il a besoin de se reconnecter à sa base, il repart en campagne.

Un canular démocrate ?

C’était son premier meeting depuis l’été et il y avait un peu urgence du point de vue de la Maison Blanche. Le président est au plus bas dans les sondages et les Républicains ont enregistré des résultats électoraux assez médiocres ces dernières semaines.

Début novembre, le démocrate Zohran Mamdani a remporté largement la mairie de New York, tandis que deux gouverneurs démocrates ont été élus, en Virginie et dans le New Jersey. La semaine dernière, le Républicain Matt Van Epps a été élu comme représentant du Tennessee, avec un score bien plus faible que Donald Trump un an plus tôt.

Dans le débat politique, c’est l’affordability (le coût de la vie) qui s’est imposé comme le thème central. Et le manque de résultats des Républicains sur ce sujet les met en difficulté. Selon un sondage Fox News (que Donald Trump ne peut pas accuser d’être un média de gauche), 76% des Américains ont une vision négative de l’économie.

Et quand on dit l’économie, ce ne sont pas les statistiques macro, c’est leur propre expérience. Selon Politico, 46% des Américains jugent que le coût de la vie est aujourd’hui le pire dont ils se souviennent. Parmi eux, 37% avaient voté Trump l’an dernier.

Comme le rapportait le Wall Street Journal ce week-end, les conseillers de Donald Trump l’ont poussé ces dernières semaines à recentrer son message sur l’économie, et à adresser cet enjeu.

Car jusqu’ici, le président américain refusait d’aller sur ce terrain et de donner corps à un sujet qui est devenu l’angle d’attaque préféré des démocrates : "Il y a ce faux narratif dont les Démocrates parlent : affordability. Ils ne font que prononcer le mot. Cela ne veut rien dire pour personne" déclarait Trump lors d’une réunion de cabinet à la Maison-Blanche la semaine dernière. "C’est une arnaque des Démocrates".

Hier soir, il a un peu infléchi son discours. "Je ne peux pas parler de supercherie concernant l'accessibilité financière, car je reconnais que les prix étaient excessifs. Je ne peux donc pas qualifier cela de supercherie, car cela serait mal interprété".

Autre président, même problème

Cette administration fait face à la même problématique que la précédente : répéter que tout va bien et que les choix économiques sont les bons, chiffres macro à l’appui. Mais les électeurs, eux, font face au quotidien à l’augmentation des prix.

C’est d’ailleurs essentiellement à Joe Biden que Donald Trump renvoie la responsabilité : "J'ai hérité d'un désastre. J'ai hérité d'un véritable désastre" affirmait-il lundi dans une interview à Politico.

Il y a un an, Donald Trump était largement élu, après avoir fait campagne sur le coût de la vie, et dénoncer "l’inflation de Biden". Mais aujourd’hui, il peine à obtenir des résultats tangibles.

Hier soir, devant des pancartes "LOWER PRICES" et "BIGGER PAYCHECKS", il a tenté de vendre son bilan économique. Depuis le début de son mandat, il peut mettre en avant la baisse du prix des œufs et de l’essence, mais le reste continue à augmenter. La dernière statistique publiée – le PCE du mois de septembre - montrait une inflation à 2.8%. C’est à peu près le même niveau qu’à la fin du mandat de Joe Biden.

Le président a aussi mis en avant les bénéfices des droits de douane, expliquant que cette politique force les entreprises à produire aux Etats-Unis et permet de générer des milliards de dollars de revenus pour le gouvernement, qui peuvent ensuite être redistribuées. Lundi, Donald Trump a annoncé 12 milliards de dollars d’aide pour les agriculteurs. Des agriculteurs plutôt en difficulté du fait de la guerre commerciale.

Ces dernières semaines, Donald Trump a déjà annoncé plusieurs mesures visant à atténuer l’impact des droits de douane : des exemptions sur certains produits alimentaires, des accords avec plusieurs laboratoires pour faire baisser le prix de certains médicaments, ou encore un allègement de la règlementation sur la consommation de carburant et les émissions des véhicules.

Garder la main

Le déplacement en Pennsylvanie devrait être le premier d’une longue série visant à mettre en avant son bilan économique. L’objectif étant de garder une majorité au Congrès en novembre prochain. "Il va faire campagne comme si c’était 2024 à nouveau" assurait lundi la cheffe de cabinet de la Maison Blanche, Susie Wiles, assumant une stratégie visant à faire des midterms un référendum sur Trump.

Après plusieurs élections difficiles pour les Républicains début novembre, Donald Trump assurait que les deux raisons qui expliquaient ce revers étaient le shutdown et "Trump qui n’était pas sur les bulletins".

Si Donald Trump repart en campagne, c’est aussi pour répondre aux inquiétudes sur son état de forme physique. Un sujet qui avait empoisonné le mandat de son prédécesseur.

"Aucun président n'a jamais travaillé aussi dur que moi ! Mes journées sont les plus longues et mes résultats parmi les meilleurs" écrivait-il hier soir sur Truth Social juste après son meeting. "Je saurai quand je « ralentirai », mais ce n'est pas maintenant !"