FactSet ne présente plus seulement l'intelligence artificielle comme un relais commercial, mais aussi comme un outil de transformation interne. Lors de sa conférence post-résultats, la direction a indiqué que l'usage de tokens liés au codage avait été multiplié par cinq sur un trimestre, tandis que les lignes de code écrites par l'IA avaient quasiment décuplé. Les "agents de codage" représentent désormais 27% du code engagé par les équipes concernées.
Ces gains ont permis au groupe d'engager une réduction d'environ 10% de ses effectifs technologiques, tout en libérant des ressources pour accélérer le développement de produits stratégiques. FactSet évoque aussi une baisse de plus de 50% du temps d'intervention humaine dans certaines extractions de tableaux de données.
Dans le service client, les outils numériques d'onboarding ont été utilisés par environ 4 000 banquiers au troisième trimestre, permettant aux consultants d'augmenter de 22% leurs interactions directes avec les utilisateurs. Pour FactSet, l'enjeu est désormais de convertir ces gains opérationnels en amélioration durable des marges, alors même que l'IA alimente aussi les craintes de disruption pour les éditeurs de logiciels financiers.
FactSet Research Systems, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation d'une plateforme de gestion et d'analyse des données financières à destination des investisseurs, des gestionnaires d'actifs, des sociétés de capital-investissement et des professionnels de la finance. Via la plateforme FactSet, le groupe fournit des données financières et des informations sur les marchés des valeurs mobilières, des entreprises et des industries, afin de permettre à ses clients d'identifier et de trouver des opportunités d'investissement, tout en leur offrant les outils nécessaires pour l'analyse, le suivi et la gestion de leurs portefeuilles de placement.
A fin août 2025, FactSet Research Systems, Inc. compte plus de 237 324 utilisateurs.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (64,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (25%) et Asie-Pacifique (10,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.