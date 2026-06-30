Faibles écarts en vue en Europe avant de nouveaux indicateurs

Les principales Bourses européennes devraient débuter dans le vert mais sur de faibles écarts mardi matin, les marchés continuant de marquer le pas dans l'attente de nouvelles indications sur la conjoncture économique et la politique monétaire. Une demi-heure environ avant le coup d'envoi des échanges, le CAC 40 parisien affiche un gain théorique de l'ordre de 0,2%, le DAX allemand gagne environ 0,5% et le FTSE 100 est vu autour de son point d'équilibre.

Lundi, les grands indices boursiers du Vieux Continent avaient terminé la première séance de la semaine en territoire négatif, avec des replis qui s'étageaient entre 0,1% à Londres et 0,2% à Paris, notamment suite au nouvel épisode de tensions au Moyen-Orient au cours du week-end, marqué par des échanges de tirs entre Américains et Iraniens.



Wall Street s'en est bien mieux tirée hier soir, les investisseurs ayant préféré saluer les derniers signes de désescalade en date entre Washington et Téhéran après les affrontements des derniers jours. Au coup de cloche final, le Dow Jones avançait de 0,6% et le S&P 500 gagnait 1,2%.



Le rebond des géants de la tech a également contribué à la progression des marchés d'actions américains, avec un Nasdaq 100 qui reprenait plus de 2,2% en fin de séance.



La fin de la concentration excessive sur l'IA ?



Sous la surface, le récent changement de physionomie du marché commence toutefois à susciter quelques questions.



Les dernières séances ont été assez turbulentes, principalement pour les valeurs technologiques US, victimes de vifs arbitrages sectoriels dus à une nette réévaluation des valorisations liées à l'intelligence artificielle.



Michael Hartnett, le stratège vedette de Bank of America, souligne que les investisseurs opèrent une rotation "tactique", délaissant les géants de l'IA au profit de segments cycliques et de plus petites capitalisations, un mouvement qui dessine selon lui les premiers signes d'un élargissement du marché après une phase de concentration extrême.



Avec la réouverture du détroit d'Ormuz, qui fait baisser les prix de l'énergie et redonne confiance dans la croissance mondiale, les Bourses mondiales semblent être passées d'un mode de "concentration" à un mode de "diffusion" qui les conduit à privilégier des valeurs plus cycliques, en particulier celles liées à la consommation.



Des investisseurs sur le qui-vive



Dans l'immédiat, ce changement de configuration qui coïncide avec la fin du 1er semestre boursier pourrait pousser les investisseurs à opter pour une certaine prudence avant une série de nouveaux indicateurs économiques qui pourraient influer sur la politique monétaire des banques centrales.



En Europe, les opérateurs prendront connaissance, dans la matinée, des derniers chiffres de l'inflation en France, en Allemagne et en Italie qui leur permettront de savoir si le récent repli des cours pétroliers se répercute favorablement au niveau des prix.



Du côté de Wall Street, la séance promet également d'être animée avec les chiffres mensuels des offres d'ouvertures de postes JOLTS et la mesure de la confiance des consommateurs du Conference Board, en attendant le très attendu rapport mensuel sur l'emploi de jeudi.



La nervosité des marchés pourrait encore monter d'un cran alors que se profilent deux échéances cruciales: l'intervention, demain à Sintra, du président de la Fed Kevin Warsh, qui pourrait confirmer sa volonté de rompre avec le discours et les pratiques habituelles de la banque centrale américaine.



Du côté des résultats, la publication, ce soir après la clôture des places new-yorkaises, des résultats de Nike sera suivie de près afin de déterminer si le numéro un mondial des articles de sport, qui a perdu plus de 35% en Bourse cette année, est en mesure de parvenir à stopper l'érosion de ses ventes et de ses marges, ou si son déclin opérationnel va s'aggraver face à la concurrence accrue, notamment d'adidas.



Calme plat - ou presque - sur les autres classes d'actifs



L'euro reste toujours bloqué sous la barre des 1,14 dollar avant les statistiques du jour, alors que les cambistes n'ont pas beaucoup réagi au discours prononcé hier par Christine Lagarde à Sintra, qui n'a pas permis de donner une réelle direction au marché des changes.



La monnaie unique recule encore de 0,3% à 1,1385 face au billet vert, mais reste toujours bien au-dessus de son support important fixé à 1,1325.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans poursuit son mouvement de repli à 4,3740% dans l'attente des précisions de Kevin Warsh.



Le marché du pétrole recule, pénalisé par le climat d'apaisement géopolitique entre les Etats-Unis et l'Iran qui laisse place à une nouvelle dynamique structurelle, où les prix du brut pourraient davantage dépendre de l'évolution des politiques monétaires et du frein potentiellement mis par le relèvement des taux d'intérêt.



Le Brent cède actuellement 1,2% sous 72,3 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,8% à 70.20 dollars.