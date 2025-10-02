L’action Fair Isaac Corp (FICO) a bondi de plus de 20% jeudi après l’annonce que l’entreprise accorderait désormais directement des licences de ses scores de crédit aux revendeurs de prêts hypothécaires. Cette décision, qui réduit le rôle d’intermédiaire des agences de crédit, a fait chuter les titres d’Equifax, TransUnion et Experian, inquiets d’une pression accrue sur leurs marges.

Près de 90% des prêteurs américains utilisent le score FICO pour évaluer la solvabilité des emprunteurs. En donnant un accès direct à ces données, Fair Isaac entend renforcer la concurrence et réduire les coûts pour les prêteurs. Selon Raymond James, ce modèle permettrait d’éviter une majoration d’environ 100% actuellement facturée par les agences de crédit. Citigroup estime que cette évolution pourrait retrancher 10 à 15% des résultats d’Equifax et d’Experian.

Ce virage stratégique intervient après que la Federal Housing Finance Agency (FHFA) a autorisé les prêteurs à recourir à VantageScore, une alternative développée par les trois grandes agences de crédit. Critiqué pour ses tarifs jugés excessifs, FICO voit dans ce nouveau schéma une occasion de regagner en compétitivité. "Ce changement élimine les majorations inutiles et place le choix du modèle tarifaire entre les mains de ceux qui utilisent les scores", a déclaré le PDG Will Lansing. Les prêteurs pourront toutefois continuer à passer par les agences s’ils le souhaitent.