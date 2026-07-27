Fairlife (Coca-Cola) se remet de son attaque par ransomware
Coca-Cola annonce que Fairlife, une filiale spécialisée dans les produits laitiers, a repris la majeure partie de sa production dans ses quatre usines aux Etats-Unis, après avoir subi une attaque par ransomware il y a un peu plus de dix jours.
Annoncée le 16 juillet dernier, cette cyberattaque impliquait l'accès par un tiers non autorisé à une partie des systèmes de l'entreprise, le vol de certaines données ainsi qu'une suspension temporaire des opérations de production. Fairlife poursuit ses efforts afin de restaurer les systèmes et les activités affectés.
Le géant des sodas, propriétaire notamment des marques Fanta et Sprite, précise que la disponibilité des produits Fairlife dans les points de vente a été très peu affectée, grâce aux stocks disponibles, et que la qualité ainsi que la sécurité des produits n'ont pas été compromises.
D'après les informations actuellement disponibles, Coca-Cola estime que cet incident de cybersécurité n'a pas eu, et n'est pas raisonnablement susceptible d'avoir, d'impact significatif sur la situation financière de l'entreprise ou sur les résultats de ses activités.
The Coca-Cola Company est le n° 1 mondial de la production et de la commercialisation de boissons sans alcool. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de concentrés de boissons et de sirops (58,9%) ;
- mise en bouteilles et vente de boissons (41,1%) : boissons gazeuses (marques Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar, Fanta, Fresca, Schweppes, Sprite et Thums Up) eau, boissons énergétiques, café et thé (Aquarius, Ayataka, BODYARMOR, Ciel, Costa, Crystal, Dasani, do?adan, Fuze Tea, Georgia, glacéau smartwater, glacéau vitaminwater,
Gold Peak, I LOHAS, Powerade et Topo Chico), jus, boissons lactées et boissons à base de plantes (Core Power, Del Valle, fairlife, innocent, Maaza, Minute Maid, Minute Maid Pulpy et Simply).
A fin 2024, le groupe dispose de 112 sites de production dans le monde.
61% du CA est réalisé à l'international.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.