En seulement quelques mois et deux opérations militaires, Donald Trump a redéfini les rapports de force.

C’est une photo en forme d’avertissement diffusée par la Maison Blanche : Donald Trump montant des marches et fixant l’objectif, avec l’acronyme FAFO en légende. FAFO pour "Fuck Around and Find Out" (Fais le malin et tu verras). Une mise en garde en même temps qu’une réponse à ceux qui pensent que Donald Trump ce n’est que de la rhétorique, qu’il agite beaucoup de menaces mais ne va pas souvent au bout.

Car cela semble directement faire écho à un autre acronyme beaucoup entendu ces derniers mois : TACO (Trump Always Chickens Out), que l’on peut traduire en français par "Trump se dégonfle toujours". Une expression apparue au printemps dernier pour décrire la gestion des droits de douane par Donald Trump.

Depuis, il y a eu deux opérations militaires qui montrent qu’il n’hésite pas à aller jusqu’au bout : "Marteau de Minuit" - les bombardements sur les installations nucléaires iraniennes en juin dernier - et "Détermination Absolue" - la capture de Nicolas Maduro à Caracas. Le président vénézuélien dont l’attitude ces dernières semaines - les images de lui déambulant dans Caracas et dansant – aurait fini de convaincre Donald Trump de déclencher l’opération, selon le New York Times.

Un pays à nouveau respecté

Il y a une obsession chez Donald Trump : faire de l’Amérique un pays "à nouveau respecté". C’est une formule qu’il reprend souvent. En creux, il dresse le constat que les décisions des dirigeants qui l’ont précédé ont affaibli les Etats-Unis, mis à mal leur crédibilité face aux autres grandes puissances.

Si on retrace le fil du 21ème siècle, il n’est pas faux de dire que la Chine ou la Russie ont avancé face à la faiblesse de l’Occident, pris dans ses propres divisions internes et attaché au respect du droit international.

Dans cette analyse, il y a une date importante : 2013. Cette année-là, Bachar al-Assad utilise des armes chimiques contre sa population. Un acte que Barack Obama lui-même avait défini comme une ligne rouge. Mais il a finalement renoncé à bombarder le régime syrien.

Si on continue de dérouler ce fil, si nous sommes bientôt à 4 ans de guerre en Ukraine, c’est que Vladimir Poutine n’a pas beaucoup rencontré de résistance depuis qu’il est au pouvoir. D’abord, lorsqu’il a envahi la Géorgie en 2008, puis annexé la Crimée en 2014. Donald Trump dit d’ailleurs souvent que la guerre en Ukraine "n’aurait jamais dû avoir lieu", et que Poutine n’aurait pas envahi l’Ukraine s’il avait été président. Autrement dit, il n’aurait pas osé le faire.

Si on ne peut pas refaire l’histoire, on peut en tout cas constater que les déclarations de Joe Biden dans les semaines précédant le 24 février 2022 – il indiquait que les Etats-Unis n’enverraient pas de troupes en Ukraine - ont été reçus comme un feu vert à Moscou.

Aujourd’hui, la première réaction face à l’opération américaine, c’est de dire que c’est un blanc-seing pour la Chine et la Russie, s’ils décident de faire la même chose dans leur zone d’influence.

Les taiwanais au contraire estiment que cet épisode les renforcent face à la volonté de la Chine de reprendre le contrôle de l’île. Parce que c’est un rappel de la supériorité militaire américaine, mais aussi parce que cela montre la détermination des Etats-Unis à défendre leurs intérêts. Je ne sais pas à quel point ce discours est du wishful thinking (de la pensée positive) mais l’idée est intéressante. Il s’agit ensuite de déterminer à quel point Taiwan est vital pour les Etats-Unis.

America First ?

Le deuxième mandat de Donald Trump marque en tout cas un vrai changement. Lui qui depuis 2016 porte un agenda "America First" : le rejet des interventions militaires extérieures, ces "guerres sans fin" au Moyen-Orient qui ont coûté des centaines de milliards de dollars au contribuable américain, pour se concentrer sur les enjeux domestiques. Une ligne qui cimente la base MAGA (Make America Great Again).

Et in fine, les électeurs sont beaucoup plus sensibles aux préoccupations économiques qu’aux sujets de politique étrangère. Georges H. Bush avait réussi à déloger Manuel Noriega du Panama en 1990 puis gagné la guerre du Golfe en 1991, mais avait pourtant été battu par Bill Clinton en 1992.

Aujourd’hui, Donald Trump a nettement reculé dans les sondages depuis sa prise de fonction. Et c’est sur les questions économiques que le président américain est attendu, alors que l’affordability s’est imposé comme le thème principal dans la campagne pour les midterms de novembre 2026.

Mais il joue sans doute davantage sa place dans l’histoire que les élections suivantes. Il aura 80 ans en juin et ne peut pas se représenter en 2028. Mais il peut en revanche changer profondément le visage du continent américain et au-delà. Il a pris le contrôle du Venezuela, et on imagine qu’il peut maintenant pousser son avantage, pour faire tomber le régime cubain, voire le régime iranien.

Les Etats-Unis aux commandes

Selon un rapport du renseignement britannique consulté par le Times, l’ayatollah Khamenei aurait d’ailleurs mis en place un plan d’évacuation vers la Russie. Et ce alors que de nouvelles manifestations ont éclaté dans le pays et que Donald Trump a affirmé que l’Iran serait frappé "très durement" si le régime tue des manifestants. Le département d’Etat est même allé plus loin dans la mise en garde en postant sur son compte X en Farsi une photo de Donald Trump suivant l’opération au Venezuela, avec cette légende : "le président Trump est un homme d’action. Si vous ne saviez pas, maintenant vous savez."

Ce qui est impressionnant, c’est la vitesse des changements. Et pas simplement parce que l’opération "Absolute Resolve" (la capture de Maduro) a été exécutée en 5 heures. En un peu plus de 6 mois et seulement deux opérations militaires - en Iran et au Venezuela - Donald Trump a acquis un levier et une capacité d’action sur le reste du monde assez inédits dans l’histoire. Désormais plus personne ne peut balayer d’un revers de la main ses menaces, que ce soit sur le Groenland ou ailleurs. "Je dirige le pays et le monde" disait-il au magazine The Atlantic en avril dernier.

Au Venezuela, la vice-présidente Delcy Rodriguez a pris la suite de Maduro, et le régime chaviste est toujours en place, mais ce sont bien les Etats-Unis qui sont aux manettes. "Nous allons diriger le Vénézuéla" déclarait Donald Trump samedi lors de la conférence de presse à Mar-a-Lago, avant de confirmer dimanche à bord d’Air Force One : "nous sommes aux commandes".