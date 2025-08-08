Placées sous tutelle fédérale en 2008 après la crise des subprimes, Fannie Mae et Freddie Mac pourraient signer leur grand retour à Wall Street cette année, selon le Wall Street Journal.

L’administration Trump prévoit d’introduire en Bourse d’ici la fin de l’année Fannie Mae et Freddie Mac, piliers du refinancement hypothécaire américain, selon le Wall Street Journal. Les deux entités, placées sous tutelle fédérale en 2008 après la crise des subprimes, avaient été sauvées de l’insolvabilité grâce à un soutien massif de l’État, évitant l’effondrement du marché immobilier.

Donald Trump a récemment rencontré les dirigeants de Citigroup et Bank of America pour discuter des modalités de cette privatisation. L’opération marquerait un tournant majeur pour un secteur immobilier qui reste central dans l’économie américaine, mais aussi un test politique sur la capacité du gouvernement à réduire l’emprise publique tout en maintenant la stabilité financière.

Leur retour sur le marché pourrait attirer un vif intérêt des investisseurs, tout en soulevant des interrogations sur les garde-fous réglementaires à mettre en place après plus de quinze ans de contrôle fédéral.